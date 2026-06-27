Le sélectionneur de la Norvège affirme avec autorité : « Je ne suis pas assez naïf pour aligner Haaland contre la France. »

Stale Solbakken, le sélectionneur de l’équipe de Norvège, a justifié sans détour son choix de laisser au repos dix joueurs cadres, dont Erling Haaland, pour le match face à la France. Les examens médicaux ayant révélé un état de fatigue avancé chez plusieurs internationaux, la décision s’est imposée d’elle-même.

Malgré ces rotations, la Norvège a été dominée 4-1 par la France, grande favorite de la Coupe du monde, à Boston. Elle termine deuxième du groupe 9 et défiera la Côte d’Ivoire mardi prochain en seizièmes de finale.

Cette décision a provoqué la colère des supporters présents dans le stade, qui ont scandé « On veut Haaland », frustrés de manquer l’affrontement attendu entre l’attaquant de Manchester City et Kylian Mbappé.

Solbakken a refusé de présenter la moindre excuse, rappelant qu’il voulait protéger ses joueurs tout en assurant la qualification de la Norvège au-delà des seizièmes de finale.

« C’est simple », a expliqué Solbakken à ESPN. « Après le match contre le Sénégal lundi, nous avons fait le point : cinq ou six joueurs étaient très affectés après 80 minutes, tout comme l’ensemble de la défense et certains milieux de terrain. »

Solbakken a ajouté : « Nous savions aussi, depuis la rencontre face au Sénégal, que la Norvège disposait du temps de repos le plus court avant de jouer aujourd’hui. »

Le sélectionneur norvégien a poursuivi : « Nous aurions pu réaliser une bonne performance ce soir, mais notre objectif est de gagner. La question était de savoir si nous étions en mesure de le faire, eu égard à notre état actuel et à notre préparation pour la prochaine rencontre. »

Solbakken a conclu : « La décision était donc évidente ; ni le kinésithérapeute, ni le staff médical, ni plusieurs joueurs n’ont eu à y réfléchir : pour nombre d’entre eux, disputer ce match aurait été très difficile. »

Il a reconnu avoir pesé l’attente des supporters, mais a finalement privilégié la santé de son groupe et les chances de qualification de la sélection norvégienne.

Solbakken a reconnu : « La seule considération a été de tenir compte des supporters, qui souhaitaient voir Haaland et Ødegaard, mais prendre cette décision ne nous a pas pris beaucoup de temps. »

« Erling et Martin sont des joueurs d’équipe, ils savent ce qui est le mieux pour le groupe. Les supporters veulent les voir, mais nous espérons leur offrir de belles soirées estivales au cours des prochaines semaines », a-t-il ajouté.

Solbakken a conclu : « Nous avons offert aux supporters quelques victoires et la possibilité d’assister à davantage de matchs, et c’est pour cela que nous sommes ici. »

Solbakken a conclu : « Nous ne sommes pas un pays naïf qui est ici juste pour le plaisir ; nous voulons rester ici le plus longtemps possible, c’est pourquoi cette décision était évidente et ne nécessitait aucune réflexion. »