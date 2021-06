Le sélectionneur de la Hongrie voit la France favorite de l'Euro

Sèchement battue par le Portugal, la Hongrie est devant un gros challenge ce samedi avec l'équipe de France qui se présente à Budapest.

Portugal, France, Allemagne. Le menu est particulièrement chargé pour la Hongrie dans cette phase de poules de l'Euro, mais les Magyars ont au moins l'avantage d'évoluer à domicile, dans leur enceinte de la Puskas Arena, à Budapest.

À la veille du rendez-vous face aux Bleus, le sélectionneur Marco Rossi a assuré que les Bleus de Deschamps, champions du monde en titre, avaient tout du favori dans ce tournoi continental.

"La France est favorite pour remporter cette compétition même s'il y a cinq ou six autres équipes qui sont bonnes, a assuré le coach italien. Elle a Kylian Mbappé qui est un attaquant formidable, et d'autres grands joueurs. On doit espérer que la France ne soit pas à la hauteur, sinon ce sera très compliqué.

"Nous savons que leur équipe vaut 900 millions d’euros et la nôtre 60. D’un point de vue tactique, face à une équipe aussi rapide il faut faire un gros pressing. On va être obligé de laisser des espaces, mais on va avoir le même système que face au Portugal."

L'ancien entraîneur de Honved s'est également exprimé sur son homologue du jour, Didier Deschamps : "Didier Deschamps sait qui je suis ? Qu'il le sache, j'en suis ravi. On parle d'un entraîneur qui a gagné beaucoup de trophées, dont la Coupe du monde 2018, et qui va encore en gagner à l'avenir."

Côté hongrois, l'objectif est clair : "Nous, on se focalise sur trois matches, déroule Rossi. On ne peut pas être fatigués après le premier. Les joueurs n'en ont pas le droit. Ils ont eu quatre jours entre le premier et ce deuxième match. Même s'il fera très chaud samedi, la fatigue n'existera pas demain. Nous devons être au rendez-vous, rendre fier notre pays, et espérer que la France ne soit pas à la hauteur.

"Après, malgré toutes les philosophies de jeu, les différentes tactiques... le football reste un jeu très simple : si l'adversaire a le ballon, tu dois courir et défendre. Et si tu as le ballon, tu dois attaquer."

Les deux équipes ont rendez-vous ce samedi à 15h pour leur deuxième match dans cet Euro. En cas de victoire, les Bleus s'ouvriront déjà les portes des huitièmes de finale.