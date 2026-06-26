Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire estime que les propos de Schweinsteiger sont racistes et vise à créer une polémique

L’entraîneur ivoirien Eimers Fai juge « racistes » les propos de l’ex-international allemand Bastian Schweinsteiger.

Schweinsteiger, qui commente les matchs de la Coupe du monde 2026 sur la chaîne allemande ARD, avait qualifié le football africain de « indiscipliné » et « s'écartant des méthodes traditionnelles ».

Avant la victoire allemande (2-1) lors de la deuxième journée de la phase de groupes, l’ex-star du Bayern Munich avait prévenu que son pays devait « s’attendre à un match parfois imprévisible ».

Lire aussi

El Hadary : « Le Maroc est désormais une équipe européenne… et il est possible de réitérer l’exploit de 2022 »

Ce n’est pas normal… Comment le ballon de la Coupe du monde 2026 trompe-t-il les gardiens ?

Il a ajouté que les « Éléphants » pratiquaient un « football africain », qu’il a décrit comme « s’écartant parfois des schémas traditionnels, un peu désorganisé et moins enclin au jeu tactique ».

Interrogé après la victoire des siens face à Curaçao (2-0) lors de la troisième journée, Fai a confié aux journalistes qu’il était déçu par les propos de Schweinsteiger.

L’entraîneur ivoirien a déclaré : « Quand on connaît le football comme lui le connaît, il est étrange qu’il s’exprime de cette manière… On pourrait qualifier ses propos de racistes si l’on veut appeler un chat un chat… Mais c’est la réalité. Nous vivons aujourd’hui dans un monde où chacun jouit de la liberté d’exprimer ses opinions. »

Il a ajouté, selon l’agence « Reuters » : « Je ne peux pas changer son point de vue. Je ne peux pas changer sa façon de s’exprimer. Mais tout ce que je peux faire, c’est montrer sur le terrain que le football africain ne se résume pas à la seule force physique… Nous disposons d’un grand talent technique, ainsi que d’excellents schémas de jeu. »

« Le Bastian ivoirien »

Fai a déclaré admirer le style de jeu de Schweinsteiger, au sommet de son art avec le Bayern Munich et Manchester United, si bien qu’un ami l’avait surnommé « Bastian ».

Il conclut : « J’espère simplement qu’il s’agit d’une simple maladresse, sans rapport avec ses vraies pensées… Mais telle est la vie, et tel est le football aujourd’hui : un monde où analystes et anciens joueurs cherchent aussi à faire du bruit. »

Il a conclu : « C’était une star mondiale, mais il est un peu tombé dans l’oubli, alors il essaie de faire parler de lui… S’il estime que c’est la bonne chose à faire, il en a le droit. De notre côté, nous devons passer à autre chose et ne pas nous laisser distraire. »