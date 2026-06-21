Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire estime que l’équipe d’Allemagne manque d’esprit sportif et exhorte ses joueurs à faire preuve d’humilité

Le sélectionneur ivoirien Emerse Faé a dénoncé un « manque d’esprit sportif » de la part de l’équipe d’Allemagne, après la rencontre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, remportée samedi par les « Machines » (2-1) face aux « Éléphants ».

En conférence de presse d’après-match, il a déclaré : « Nous nous inspirons d’équipes comme celle-ci pour progresser, mais j’ai été un peu déçu par le manque d’esprit sportif de la sélection allemande. »

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L’entraîneur ivoirien est revenu sur l’incident impliquant son équipe et le défenseur allemand Nathaniel Brown : « Quant au jeune défenseur allemand (Brown), je lui ai simplement dit de rester modeste. Oui, il a livré un superbe match et il évolue au sein d’une équipe très forte, mais je ne pense pas qu’il ait besoin de parler de nous en mal, simplement parce qu’il veut gagner ou parce que le score était de 1-1. »

Il a ajouté, dans des propos rapportés par la chaîne « ESPN » : « De la part d’une grande équipe comme l’Allemagne, nous nous attendions à plus d’esprit sportif lorsque Sengu a sorti le ballon à cause d’une blessure. Nous aurions aimé qu’ils nous le rendent. »

L’incident est survenu après que le défenseur ivoirien Wilfried Sengu a sorti le ballon pour signaler une blessure ; Braun a alors refusé de le rendre et a poursuivi l’action, provoquant les protestations des joueurs et du staff technique ivoiriens.

Malgré la défaite, Faye a salué la performance de son équipe et a estimé que la sélection ivoirienne conservait de réelles chances de qualification pour le tour suivant.