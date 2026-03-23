Le sélectionneur de la Bosnie accuse l'entraîneur gallois de Brøndby : « Il a écarté Tahirovic de l'équipe exprès »

Polémique chez l'un des adversaires potentiels des Azzurri en finale des barrages pour la Coupe du monde. L'entraîneur de Brøndby, Steve Cooper, a été accusé par le sélectionneur de laBosnie-Herzégovine d'avoir délibérément écarté l'un de ses joueurs en vue des barrages pour la Coupe du monde.



L'ACCUSATION - Sergej Barbarez a affirmé que le milieu de terrain bosniaque Benjamin Tahirovic, 23 ans, avait déclaré avoir été écarté du club danois pour des raisons liées aux « racines et origines » de Cooper, qui est gallois. Le Pays de Galles affrontera la Bosnie à Cardiff jeudi en demi-finale des barrages ; l'équipe victorieuse accueillera le vainqueur du match entre l'Italie et l'Irlande du Nord pour une place en phase finale cet été.