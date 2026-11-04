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Le sélectionneur de l’Ouzbékistan, Fabio Cannavaro, envisage de quitter son poste après le report de onze mois de la Coupe d’Asie 2027 en Arabie saoudite, désormais prévue à la fin de l’année prochaine. Nommé en octobre 2025, l’ancien capitaine de l’Italie a dirigé 14 matchs et pourrait partir à la suite de ce changement de calendrier.

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La légende italienne envisage un départ anticipé

Selon le journaliste Fabrizio Romano, le lauréat du Ballon d’Or 2006 envisage de quitter son poste auprès de la sélection d’Asie centrale après l’annonce faite mardi du report de la compétition continentale par rapport aux dates initialement prévues. Si les raisons exactes de son éventuel départ restent inconnues, ce changement soudain de calendrier a directement pesé sur la réflexion de l’entraîneur de 53 ans. À l’inverse, ce report profite à plusieurs clubs de Premier League, qui pourront désormais conserver leurs joueurs asiatiques pendant la période du Nouvel An.

Un mandat marqué par les difficultés à la Coupe du monde

Depuis sa prise de fonctions à la tête de la sélection en octobre 2025, l’ancien défenseur du Real Madrid et de la Juventus affiche un bilan équilibré de sept victoires et sept défaites en 14 matches. Durant cette période, il a notamment dirigé l’Ouzbékistan lors de la Coupe du monde 2026 plus tôt cet été, où l’équipe a été éliminée en phase de groupes sans marquer le moindre point.

Aux États-Unis, les hommes de Cannavaro ont commencé leur parcours par une défaite 3-1 contre la Colombie, avant de lourdement s’incliner 5-0 face au Portugal, puis 3-1 contre la RD Congo. Si le technicien italien décide de remettre sa démission maintenant, son dernier match à la tête de l’équipe aura été la défaite 2-0 contre la Corée du Sud le 6 octobre.

Le conflit régional entraîne le report du tournoi

Mardi, la Confédération asiatique de football a confirmé que la compétition avait été reportée à décembre 2027 en raison du récent conflit en Arabie saoudite, notamment d’une frappe de missile en octobre. Les responsables ont expliqué que cette décision avait été prise « après de longues discussions et une étroite concertation avec le comité local d’organisation (LOC) de la Coupe d’Asie de l’AFC Arabie saoudite 2027 et la Fédération saoudienne de football (SAFF) ».

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Dans un communiqué officiel détaillant cette décision, l’instance a déclaré : « Le comité d’organisation de la Coupe d’Asie de l’AFC a approuvé le report de cette compétition phare des sélections nationales à la lumière des circonstances exceptionnelles actuelles liées à l’évolution de la situation dans la région, notamment d’importantes difficultés logistiques et des perturbations des déplacements. »

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« Les nouvelles dates du tournoi seront soumises à la FIFA pour approbation. »

« Des circonstances exceptionnelles affectent l’organisation et la tenue de la compétition aux dates initialement prévues, rendant son report nécessaire dans l’intérêt de toutes les équipes participantes, des officiels, des spectateurs et des autres parties prenantes. »

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« L’AFC salue l’engagement de la SAFF et du LOC à organiser un tournoi de classe mondiale pour les joueurs et les supporters du continent. »

« L’AFC continuera de travailler en étroite collaboration avec le LOC, les associations membres participantes, ses précieux sponsors, ses partenaires de diffusion et commerciaux ainsi que toutes les parties prenantes afin d’organiser une compétition phare à la hauteur du prestige et de l’excellence organisationnelle associés à la plus prestigieuse compétition asiatique des sélections nationales masculines, tout en limitant les conséquences du report. »

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Une décision cruciale attend la fédération

Cannavaro devrait bientôt prendre une décision définitive concernant son avenir, alors que l’Ouzbékistan adapte son calendrier international pour l’année à venir. Sans tournoi majeur à l’horizon avant décembre 2027, les dirigeants du football à Tachkent pourraient devoir chercher un nouvel entraîneur avant la prochaine fenêtre internationale. De leur côté, les instances du football asiatique doivent attendre l’approbation officielle de la FIFA pour les nouvelles dates hivernales prévues en Arabie saoudite.