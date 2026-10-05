Heimir Hallgrímsson, le sélectionneur de l'Irlande, a appelé l'Union européenne de football, l'« UEFA », à intervenir pour éviter une nouvelle confrontation entre son équipe et l'entité sioniste, après une semaine extrêmement tendue marquée par deux matchs entre les deux parties dans le cadre de la Ligue des nations.

Les déclarations du sélectionneur sont intervenues après le match nul 1-1 entre l'Irlande et l'entité sioniste, lors de la rencontre disputée à huis clos dans la ville serbe de Bačka Topola, clôturant une trêve internationale lourde de polémiques et de vifs débats entre les deux camps.

Hallgrímsson a déclaré : « Je ne souhaite à aucune sélection nationale de vivre ce que nous avons vécu ces deux dernières semaines. Toute notre institution a subi d'énormes pressions, et peut-être que l'Union européenne de football devrait intervenir et prendre les mesures nécessaires. »

La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère tendue, qui s'est prolongée jusque dans les vestiaires à la mi-temps, sur fond d'informations faisant état d'un joueur de l'entité sioniste ayant craché sur Derek Doyle, le préparateur physique de la sélection irlandaise.

Hallgrímsson a exprimé ses regrets quant au résultat du match, tout en se disant soulagé que les deux confrontations soient terminées : « Je pense que nous sommes meilleurs que l'entité sioniste, mais nous ne l'avons pas montré en seconde période, peut-être à cause de la fatigue mentale et physique. Ce rassemblement a été extrêmement difficile. »

Il a ajouté : « Je suis très heureux que le match soit terminé, et nous pouvons désormais nous concentrer sur le mois prochain. Nous pouvons encore terminer en tête du groupe, et j'aurais accepté cette situation avant même que nous ne commencions. »

Le sélectionneur de l'Irlande a critiqué la tenue de la rencontre sans public, estimant que l'absence de supporters avait affecté le rythme du match : « J'ai eu l'impression qu'il s'agissait d'un match amical, le rythme était lent, et dans de telles conditions les joueurs ont besoin d'un maximum d'encouragements. »

Comme lors du match de la semaine dernière, qui s'était soldé par une victoire 3-0 de l'Irlande, les joueurs de la sélection irlandaise se sont inclinés pendant l'exécution de l'hymne de l'entité sioniste et ont porté des brassards noirs en solidarité avec les victimes du conflit à Gaza, tandis que les joueurs de l'entité sioniste ont eux aussi porté des brassards noirs après avoir obtenu l'accord de l'UEFA.