Le sélectionneur de l'Iran estime que son équipe subit un traitement injuste en Coupe du monde, mais il promet que la rencontre face à l'Égypte sera une exception

La sélection iranienne estime être victime d’un traitement injuste de la part des autorités américaines dans le cadre de sa participation à la Coupe du monde 2026.

Après son match nul 2-2 face à la Nouvelle-Zélande lors de son entrée en lice, la sélection iranienne s’apprête à défier la Belgique ce dimanche soir, pour le compte de la deuxième journée du groupe 7.

Lire aussi

Le match France-Irak menacé d'annulation

Après la « défaite face au Maroc », les médias écossais s’en prennent à l’arbitrage.

Depuis le début de la compétition, la sélection iranienne est basée à Tijuana, au Mexique, après que près d’une douzaine de membres du staff technique et administratif n’ont pas obtenu de visas d’entrée aux États-Unis.

Jeudi dernier, la Fédération iranienne a officiellement déposé réclamation : l’équipe n’a été autorisée à entrer aux États-Unis qu’un jour avant ses matchs, et non deux comme prévu.

Le secrétaire général de la Fédération iranienne, Hedayat Mambini, a déclaré vendredi : « C’est un véritable manque d’esprit sportif, qui ne respecte pas les règles et les normes de la FIFA. »

« C'est inacceptable »

À la veille d’affronter la Belgique à Los Angeles, le sélectionneur Amir Qalinoi a réitéré son agacement en conférence de presse : « Nous avions besoin de 24 heures sur le sol américain pour nous préparer, mais on ne nous en a accordé que 16, et nous n’avons pas pu terminer notre séance. Cela complique évidemment notre tâche. »

Il a ajouté : « Toutes les équipes doivent être traitées de la même manière. Cela nuit à l’esprit du football, ce qui est inacceptable dans le cadre d’une Coupe du monde… Cela nous affecte mentalement. Je sais que la FIFA fait de son mieux, mais cela ne signifie pas pour autant qu’elle y parvienne. »

En revanche, il a signalé une avancée pour le troisième match de la phase de groupes, face à l’Égypte à Seattle : la délégation iranienne pourra cette fois arriver en avance.

Kalainoui a poursuivi : « Mais pourquoi pas ici ? C’est une injustice envers l’Iran, et nous espérons que tout cela prendra fin. »

Il a également exprimé son regret de ne pas avoir reçu le soutien des autres entraîneurs dans cette affaire.