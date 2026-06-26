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IR Iran Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Le sélectionneur de l'Iran affirme : « Nous avons surmonté cette crise, et nous comptons faire le bonheur de notre peuple face à l'Égypte. »

A. Ghalenoei
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La lutte pour la qualification

Amir Qalinoï, le sélectionneur de l’équipe d’Iran, a affirmé que ses joueurs visaient avant tout à « rendre leur peuple fier » lors du match décisif contre l’Égypte, qui décidera du dernier qualifié pour les phases finales de la Coupe du monde. Il a par ailleurs refusé de s’exprimer sur les polémiques entourant la rencontre.

Après avoir arraché deux matchs nuls contre la Belgique puis la Nouvelle-Zélande, la sélection iranienne conserve un mince espoir de terminer en tête du groupe 7. Elle a toutefois dû entrer et sortir des États-Unis dans un délai très court, une contrainte logistique qui a perturbé sa préparation.

Les autorités américaines ont finalement assoupli les restrictions de voyage imposées avant la rencontre face à l’Égypte, même si la Fédération iranienne de football a indiqué mercredi que les responsables avaient « causé des problèmes » lors du départ de l’équipe de son camp d’entraînement au Mexique en direction du match de vendredi.

Kalinoi a expliqué aux journalistes que ces restrictions avaient « eu un impact physique sur nous » lors des matchs précédents, mais que l’Iran avait désormais surmonté cette difficulté, ajoutant : « Nous sommes désormais mieux préparés sur le plan physique, et nous sommes également dans une meilleure situation aujourd’hui. »

Il a rappelé que pouvoir arriver aux États-Unis suffisamment tôt pour les matchs « était un droit, et nous aurions dû en bénéficier dès les deux premières rencontres ».

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Pour clore le débat sur les célébrations de la « fierté », la conférence de presse d’avant-match s’est ouverte sur la lecture, par un responsable de la FIFA, d’un communiqué de la Fédération iranienne informant les journalistes que Qalinoï ne répondrait qu’aux questions liées à la rencontre face à l’Égypte.

Le sélectionneur a d’ailleurs abordé de lui-même les restrictions de voyage subies par son équipe, avant que la conversation glisse vers la décision des organisateurs locaux d’associer la rencontre aux célébrations de la fierté LGBT à Seattle.

Qalinoï a réaffirmé, reprenant les propos de l’entraîneur égyptien Hossam Hassan, que son équipe ne s’intéressait qu’au match.

« Nous resterons positifs et ne nous attarderons pas sur d’autres sujets… Nous voulons apporter de la joie à notre peuple », a-t-il déclaré.

Il a conclu : « Notre attention sera entièrement tournée vers le match de demain et vers la victoire ; tout le reste est hors de question… Nous ne voulons pas en parler. Nous ne parlerons que de football, de la beauté de ce sport et du plaisir qu’il va nous procurer. »

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