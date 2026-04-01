Le sélectionneur de l'Irak : « Nous allons surprendre le monde entier lors de la Coupe du monde »

L'Australien Graham Arnold, sélectionneur de l'équipe d'Irak, a exprimé sa grande joie après avoir mené les « Lions du Mésopotamie » à la qualification pour la Coupe du monde 2026, promettant de surprendre le monde entier lors de la compétition.

La qualification de l'équipe irakienne est intervenue après sa précieuse victoire 2-1 contre la Bolivie lors de la finale du barrage mondial, au stade de Monterrey au Mexique, ce mercredi matin.

L'équipe d'Irak s'est qualifiée pour la Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire, et la première depuis 40 ans. Sa dernière participation remonte à l'édition de 1986 au Mexique, où elle avait été éliminée dès la phase de groupes après trois défaites face au Mexique, à la Belgique et au Paraguay.

L'équipe d'Irak a été versée dans le groupe 9 de la Coupe du monde 2026, qui comprend la France, le Sénégal et la Norvège.

Arnold a déclaré après le match, selon l'agence de presse irakienne : « Avant de penser à affronter la France, je dois rappeler que je les ai déjà affrontés avec l'équipe d'Australie lors de la Coupe du monde 2022, et que nous avons perdu 4-1, mais nous avons utilisé cette expérience comme motivation pour battre la Tunisie et le Danemark et nous qualifier pour les huitièmes de finale. »

Il a ajouté : « En tant qu'équipe d'Irak, nous n'avons rien à perdre. Nous devons aborder la Coupe du monde avec la mentalité de la victoire, car c'est la seule façon d'accomplir de grandes choses. »

Il a poursuivi : « Se retrouver sur le même terrain que des joueurs comme Mbappé et Haaland est un grand honneur pour nos joueurs, et nous respecterons leurs capacités, mais nous entrerons sur le terrain pour tenter de gagner et surprendre le monde entier. »

Arnold a conclu : « Se qualifier pour la Coupe du monde est un immense privilège pour tous les joueurs, qui auront le plaisir d’affronter de grands noms du football mondial. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour faire plaisir à nos supporters et mettre en valeur le football irakien sur la scène internationale. »