Le sélectionneur de l’équipe de Norvège a livré une réaction pour le moins inattendue après l’incident du câble qui a fait beaucoup de bruit dans les médias

Le sélectionneur de la Norvège, Ståle Solbakken, a réagi avec sang-froid à l’incident du câble survenu lors de la rencontre face à l’Angleterre (1-2).

Juste avant la mi-temps, l’Angleterre a égalisé par Jude Bellingham. Un dégagement du gardien Ørjan Nyland aurait heurté le câble de la « spidercam » suspendue au-dessus de la pelouse, déviant ainsi la trajectoire du ballon. Les Three Lions ont alors récupéré le cuir au milieu de terrain, à la surprise générale. Huit secondes plus tard, Bellingham concluait l’action d’une frappe victorieuse.

Nyland, Erling Braut Haaland et le sélectionneur Ståle Solbakken, entre autres, ont immédiatement pointé du doigt le ciel, convaincus que le ballon avait bel et bien touché le câble de la « spidercam ». Les images de Fox Sports semblent confirmer cette conviction. La FIFA, l’arbitre Clément Turpin et son équipe n’ont pas suivi cette interprétation, provoquant une frustration visible chez les Norvégiens, et notamment chez Solbakken.

Malgré tout, le sélectionneur est resté étonnamment calme après la rencontre. « Je pourrais rester ici à pleurer, mais ce n’est pas ce que je veux. » Solbakken a même admis avoir pu apprécier quelque peu la situation. « Oui, c’était un moment bizarre, mais c’est justement parce que ce genre de choses arrive dans le football que c’est le plus beau sport du monde. »

Le technicien norvégien a gardé son calme et relativisé l’incident : « Nous devons l’accepter, c’est simplement de la malchance. Le ballon est tombé droit du ciel, créant une confusion entre nos joueurs. C’était un moment désagréable, mais nous ne nous laisserons pas déstabiliser. »

Au cœur de l’agitation, Solbakken a tenté de dialoguer avec l’arbitre Clément Turpin. « Il a expliqué ne rien avoir vu et n’avoir reçu aucune alerte de la VAR confirmant l’incident. Comme la FIFA assure qu’il n’y a pas eu de contact – le capteur de la Connected Ball n’ayant rien détecté –, il ne pouvait plus rien faire », analyse l’entraîneur de 58 ans.

Pour conclure, Solbakken livre son sentiment : « Le ballon est tombé juste devant le banc de touche, donc l’incident a bien eu lieu. C’était une situation étrange. » Les images circulant sur Internet montrent clairement que le ballon a bien heurté l’un des câbles de la spidercam.







