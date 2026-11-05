Le sélectionneur de l'Algérie écarte Zidane et Guebbal et convoque un joueur du championnat égyptien

Le sélectionneur algérien Ibrahim Hamdani a dévoilé ce jeudi la liste de l'équipe nationale de son pays en vue des deux confrontations face au Togo, les 14 et 17 novembre courant, dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2027.

La liste a été marquée par l'absence de plusieurs noms de premier plan, au premier rang desquels le gardien Luca Zidane, fils de Zinedine Zidane, sélectionneur de l'équipe de France, ainsi que le milieu de terrain du Paris FC, Ilan Kebbal.

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Au sujet de l'absence de Zidane, Hamdani a déclaré, dans des propos rapportés par le journal français « L'Équipe » : « J'ai fait mes choix sur la base d'un critère sportif, en particulier au poste de gardien de but, qui est considéré comme très spécifique. J'avais besoin de trois gardiens disposant d'un maximum de temps de jeu. Les trois gardiens sélectionnés sont les plus utilisés depuis le précédent rassemblement, et c'est l'unique raison de mon choix. »

La liste a retenu, au poste de gardien de but, Oussama Benbot, gardien de l'USM Alger, Melvin Mastel, gardien du Lausanne-Sport suisse, et Abdelatif Ramdane, gardien du MC Alger.

Ont également été écartés de la liste Rayan Aït-Nouri, joueur de Manchester City, Houssem Aouar, Samir Chergui, joueur du Paris FC, ainsi que Baghdad Bounedjah et Ismaël Bennacer.

En revanche, la liste a enregistré la convocation de deux nouveaux visages pour la première fois, à savoir Mohamed Azzi, joueur du CSKA Moscou, et Abderrahmane Rebbach, joueur du Deportivo Alavés, tandis que faisaient leur retour au sein de la sélection Rafik Belghali, Hicham Boudaoui, Yacine Titraoui et Farès Ghedjemis, aux côtés d'autres noms.

La liste complète se présente comme suit :

Gardiens de but : Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastel (Lausanne-Sport suisse), Abdelatif Ramdane (MC Alger).

Défense : Rafik Belghali (Torino), Achraf Abada (USM Alger), Zinedine Belaïd (Al-Taawoun), Rami Bensebaïni (Borussia Dortmund), Mohamed Azzi (CSKA Moscou), Jaouen Hadjam (Brighton), Souhaib Nair (Saint-Étienne), Ahmed Touba (Le Havre).

Milieu de terrain : Himad Abdelli (Olympique de Marseille), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Farès Chaïbi (Eintracht Francfort), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Abderrahmane Rebbach (Deportivo Alavés), Yacine Titraoui (Lens).

Attaque : Mohamed Amine Amoura (Nice), Moncef Bakrar (Al Ahly), Bachir Belloumi (Hull City), Adil Boulbina (Al-Diriyah), Amine Chiakha (Rosenborg), Farès Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Olympique de Marseille), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

L'Algérie est actuellement en tête de son groupe avec un total de 4 points, après avoir battu la Zambie sur le score de 3-1 et fait match nul 2-2 face au Burundi, et elle cherche à consolider sa position lors des deux confrontations face au Togo.