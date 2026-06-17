Le sélectionneur de l’Algérie a défendu Zinédine Zidane et déclaré : « Messi est exceptionnel pour cette raison… Nous dédions cette victoire à l’Argentine. »

Vladimir Petković, le sélectionneur de l’Algérie, a salué la performance de Lionel Messi après que celui-ci a mené l’Argentine vers une victoire 3-0 sur les « Guerriers du désert » lors de la première journée du groupe J de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Messi, qui fêtait sa 200e sélection, a brillé en inscrivant un triplé (17e, 60e, 76e), offrant au tenant du titre un départ idéal dans sa quête d’un deuxième sacre consécutif.

Cette rencontre a également vu le capitaine argentin entrer en force dans les annales de l’histoire, après avoir porté son total à 16 buts en phase finale de Coupe du monde, égalant ainsi le record détenu par l’Allemand Miroslav Klose et devançant d’un but le Brésilien Ronaldo.

« Messi est un joueur exceptionnel », a déclaré Petković après le match, selon plusieurs médias dont Reuters. « Nous ne parlons pas d’un joueur ordinaire, mais d’un joueur qui a été sacré meilleur joueur du monde sept ou huit fois. »

Il a toutefois reconnu que son équipe avait souffert dans le dernier tiers du terrain : « Malheureusement, nous avons laissé des espaces à l’Argentine, mais Messi fait preuve d’une sérénité mentale incroyable dans les moments difficiles, et c’est ce qui fait de lui un joueur exceptionnel. »

Il a conclu : « Il donne toujours l’impression que tout est simple, alors que ce n’est pas le cas. Son jeu, à la fois limpide et efficace, constitue un modèle. Il bénéficie en outre du travail d’une équipe entière qui tourne pour lui et le soutient… L’Argentine a tenté dix tirs au but, dont sept sont signés Messi. »

Lire aussi : Le Sénégal boucle la boucle… La Coupe du monde continue de punir les nouveaux venus

Lire aussi : Haaland après son doublé contre l’Irak : « Kane et Mbappé sont meilleurs que moi »







La défense de Zidane

L’entraîneur bosnien a refusé d’imputer la défaite au gardien Luka Zidane, rappelant que les erreurs étaient avant tout collectives.

Zidane aurait pu mieux repousser le premier tir de Messi, puis il a laissé filer une frappe qui a permis à l’Argentin d’inscrire son deuxième but à la 60^e minute.

Petković a déclaré : « Ce n’est pas dans ma nature de blâmer un joueur en particulier. Nous avons commis des erreurs et laissé les Argentins trop libres dans les zones dangereuses, entre 16 et 25 mètres de notre but, sans suffisamment les presser. Nous devons tirer les enseignements de ces erreurs pour les prochains matchs. »

Les Verts affronteront la Jordanie puis l’Autriche lors des deux prochaines journées du groupe 10.