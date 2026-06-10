Le sélectionneur de l’adversaire des Oranje s’insurge contre les « titres trompeurs »

Selon Fabio Cannavaro, les rumeurs ayant circulé dans les médias après le match Pays-Bas - Ouzbékistan sont totalement infondées. Le sélectionneur de l’équipe adverse des Oranje affirme dans un long message publié sur Instagram que les contrôles de sécurité à New York se sont au contraire très bien déroulés.

Des images diffusées par la chaîne ESPN Amérique centrale montraient la délégation ouzbèke, visiblement surprise, descendant du car de l'équipe et se soumettant immédiatement à une fouille minutieuse. Tous les sacs devaient être posés par terre et fouillés de fond en comble. Des détecteurs de métaux avaient été sortis et même des chiens renifleurs avaient été déployés.

« On m’a expliqué que c’était la procédure, mais au final ces contrôles de sécurité ne visaient que notre délégation », a-t-il souri en commentant ces mesures qu’il juge excessives. L’entraîneur italien et son groupe ont été surpris par la rigueur de ces vérifications.

Deux jours plus tard, le champion du monde 2006 est revenu en détail sur cet épisode : « J’ai vu en Une des journaux des photos de ces fouilles, accompagnées de titres trompeurs. Je tiens donc à rétablir les faits. »

Le champion du monde 2006 rappelle qu’il s’agissait d’un contrôle de routine : « Les gens oublient un détail : quand les sélections se rendent à la Coupe du monde, elles ne passent pas par les terminaux comme les voyageurs ordinaires ; elles sont directement conduites sur le tarmac dans des bus réservés aux équipes. »

« Les contrôles que subissent les voyageurs dans le terminal, nous les avons effectués directement sur le tarmac. C’est exactement la même procédure standard. Il n’y a donc aucun scandale, aucun traitement indigne ou irrespectueux », a-t-il expliqué, avant de conclure en évoquant la fouille réalisée avant la rencontre amicale face aux Oranje.

« Avant la rencontre amicale face aux Pays-Bas, nous avons subi un nouveau contrôle au stade, ce qui était prévu. Avant chaque match, les équipes sont systématiquement fouillées, soit à l’hôtel juste avant le départ (comme pour les Néerlandais), soit directement sur le terrain, comme pour nous. L’opération s’est déroulée sans incident », conclut le sélectionneur ouzbek.