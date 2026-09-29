Brian Riemer a lancé un signal inquiétant mardi au sujet de Kasper Dolberg. Le genou de l’attaquant de l’Ajax était « complètement fichu » la semaine dernière, selon des propos du sélectionneur du Danemark relayés notamment par Tipsbladet.

Dolberg avait été rappelé en sélection danoise après une absence d’un an. Une blessure au genou a toutefois contrecarré ces plans, empêchant l’Ajacide de jouer pour son pays durant cette trêve internationale.

Lors d’un point presse dans un hôtel à Helsingør, Riemer s’est exprimé sur la blessure de Dolberg. « Je peux dire que nous n’avons encore jamais vécu quelque chose comme ça. Cela va vraiment très loin. Depuis notre arrivée lundi dernier, nous avons déjà dû renvoyer cinq joueurs chez eux, dont un (Dolberg, NDLR) qui souffrait même d’un genou fichu. Aussi optimiste que je sois, c’est tout simplement dramatique. Et rien d’autre. »

Tipsbladet apporte une nuance après la conférence de presse du sélectionneur danois. « La déclaration du sélectionneur au sujet de Kasper Dolberg ne doit pas être prise entièrement au pied de la lettre. Mais cela semble tout de même très inquiétant. »

Le journal susmentionné a pris contact avec l’Ajax au sujet de la blessure de Dolberg. « Nous n’avons rien à ajouter au sujet du genou de Kasper. Dès qu’il voudra – et que nous voudrons – partager des informations sur sa blessure, nous le ferons sur notre site internet », a fait savoir l’attaché de presse Miel Brinkhuis par SMS.

Dolberg a jusqu’à présent disputé 56 matches avec le Danemark et marqué à douze reprises sous le maillot de la sélection nationale.

L’attaquant de 28 ans a disputé 9 matches cette saison avec les Amstellodamois sous les ordres de leur nouvel entraîneur Míchel. Il a marqué trois fois et délivré également trois passes décisives.