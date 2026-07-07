Le sélectionneur belge a blanchi Balougon et enterré la polémique autour de Trump lors de la soirée du tournoi à quatre

La sélection belge a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en battant les États-Unis 4-0, lors d’une soirée agitée au cours de laquelle l’entraîneur Rudi Garcia a fait la une des journaux en mettant fin, par des déclarations fermes, à la polémique mondiale qui avait précédé la rencontre autour de la participation de l’attaquant américain Fularin Balugun.

Dans une intervention remarquée qui a suscité de nombreuses polémiques pendant la Coupe du monde 2026, le président américain Donald Trump a révélé avoir contacté le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, afin de demander l’annulation du carton rouge infligé à l’attaquant américain Folarin Balogun, estimant que l’incident ne justifiait pas son exclusion et que les États-Unis devaient pouvoir compter sur tous leurs joueurs pour les phases à élimination directe.

Sous le feu des questions après le coup de sifflet final, Garcia a tranché : « Balogun n’est pas en tort, et la politique n’a pas sa place dans les décisions techniques ».

L’entraîneur des « Diables Rouges » a souligné que la décision du sélectionneur américain d’aligner Balogun d’entrée n’avait eu aucune incidence sur la préparation de son équipe ni sur son plan de jeu. Lors de la conférence de presse tenue 24 heures après le déclenchement de cette polémique mondiale, Garcia a déclaré : « La présence de Folarin Balogun dans le onze de départ n’a pas été un facteur déterminant pour nous. »

L’entraîneur français a ajouté : « Cela n’était pas nécessaire ; quelle que soit la composition avec laquelle ils ont joué, cela ne nous regarde pas… L’important, c’est ce que nous voulions accomplir lors de ce match. »

Ces propos intervenaient après le tollé provoqué par la levée de la suspension de Balogun, sur fond d’allégations d’ingérence politique de l’ancien président américain Donald Trump auprès de la FIFA.

Garcia a également révélé les détails d’un entretien privé qu’il a eu avec l’attaquant américain après le match, un geste humain largement salué : « Il est venu me voir, ce que j’apprécie ; ce n’est pas lui le coupable… Ce n’est pas lui qui doit en porter la responsabilité, et je le lui ai dit. J’apprécie qu’il soit venu me parler. »

L’entraîneur français a conclu en saluant les qualités de l’attaquant tout en soulignant la solidité de sa défense : « C’est un attaquant exceptionnel, mais ce soir, je n’ai pas douté de la capacité de nos défenseurs à bien contenir sa menace. »