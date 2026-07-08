Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a abruptement coupé court à l’interview au bout de douze secondes seulement avant de quitter les lieux

Mardi, l'Argentine a signé un retour retentissant en huitièmes de finale de la Coupe du monde face à l'Égypte. Menés 2-0 jusqu'en fin de match, les Sud-Américains ont inversé la tendance pour s'imposer 3-2 dans les dernières minutes. Une fin de rencontre riche en émotions.

Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, a accordé une brève interview juste après le match. Au bout d’une douzaine de secondes, il l’a interrompue, visiblement ému : « Désolé, je suis très touché. Quel incroyable groupe de joueurs ! Je dois y aller. »

Plus tard, en conférence de presse, il est revenu sur la rencontre : « Nous avons déjà vécu beaucoup de grands moments avec cette équipe. Ce match s’inscrit dans cette lignée. Cette équipe n’arrête jamais de se battre. »

Lautaro Martínez était également très ému, expliquant que les larmes de Lionel Messi juste après le coup de sifflet final l’avaient particulièrement touché. « Quand j’ai vu Leo pleurer sur la pelouse, je lui ai dit que j’avais pleuré moi aussi », a confié l’attaquant. « Parce qu’il le mérite. »

Martínez n’était pas le seul à évoquer Messi : Julián Álvarez a lui aussi rendu hommage au capitaine. « Leo ne cesse de prouver pourquoi il est une si grande légende. Nous sommes tous tellement heureux de faire partie de cette équipe avec lui. D’habitude, je ne me laisse pas facilement émouvoir, mais ce match a suscité beaucoup de joie et d’émotions. »

Messi lui-même a confié après la rencontre : « C’était très dur, mais telle est la Coupe du monde. Ce que ce groupe a accompli est incroyable. Cette équipe ne lâche jamais et se bat jusqu’au bout. Se qualifier est un immense soulagement. »

Grâce à des buts de Yasser Ibrahim et Mostafa Ziko, l’Égypte menait encore 0-2 à un quart d’heure de la fin. Mais ensuite, Cristian Romero, Messi et Enzo Fernández ont permis à l’Argentine de s’imposer 3-2 grâce à leurs buts.

En quarts de finale, l’Argentine défiera la Suisse, qualifiée aux tirs au but contre la Colombie. Le coup d’envoi sera donné à 3 h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche.