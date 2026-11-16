Le sélectionneur allemand Jurgen Klopp s’extasie sur Virgil van Dijk, « l’un des plus beaux » footballeurs, avant le choc contre les Pays-Bas

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Le sélectionneur de l’Allemagne, Jurgen Klopp, a exprimé avec humour son admiration pour Virgil van Dijk, son ancien capitaine à Liverpool, avant un rendez-vous international à fort enjeu. Malgré la tension entourant la Ligue des nations, le technicien a pris le temps d’évoquer les qualités singulières du défenseur néerlandais.

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Klopp fait l’éloge de Van Dijk

À l’approche du match décisif de Ligue des nations entre l’Allemagne et les Pays-Bas, Klopp a délaissé un instant les questions tactiques pour saluer un visage familier. Interrogé par un journaliste allemand sur les souvenirs qu’il garde de sa collaboration avec Virgil van Dijk à Anfield, le sélectionneur de l’Allemagne, récemment nommé, n’a pas pu s’empêcher de souligner les qualités esthétiques du défenseur. L’entraîneur de 59 ans sait que Van Dijk pourrait manquer à l’effectif, mais il a plaisanté sur le fait que le défenseur central se distingue par bien plus que sa lecture du jeu et sa capacité à diriger une défense.

« Son physique », a lancé Klopp en plaisantant lors de sa conférence de presse au sujet de la star néerlandaise absente, selon Voetbalprimeur. « Virgil est l’un des plus beaux footballeurs qui soient. Et avec sa voix, il peut aussi chanter en baryton de façon fantastique », a ajouté l’entraîneur.

La bataille tactique face à Xavi Simons

Sur un ton plus sérieux, Klopp a analysé l’approche tactique qu’il attend de l’adversaire. Il a souligné l’influence de Xavi, notant que les Pays-Bas restent attachés à un style de jeu agressif. Le sélectionneur allemand a indiqué s’être pleinement préparé aux subtilités tactiques que les visiteurs apporteront à Berlin, après avoir étudié de près leurs précédentes prestations lors de cette fenêtre internationale.

« Nous savons à quoi nous attendre. Xavi est un entraîneur qui aime exercer un pressing haut, c’est clair, a expliqué Klopp. Ce n’est pas un problème en soi, j’y ai bien sûr été confronté plus d’une fois dans ma carrière, et nous voulons aussi attaquer. Mais il est clair que la tâche sera difficile. Nous l’avons déjà vu lors du match à Amsterdam. Xavi essaie de faire jouer son équipe à la manière de Xavi, c’est évident. »

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La menace néerlandaise à la loupe

Klopp a refusé de minimiser la forme récente des Pays-Bas, qui restent sur une prestation marquée par sept buts lors de leur précédente sortie. Si certains observateurs ont pointé les défaillances défensives de leurs adversaires, Klopp a rapidement mis en avant la qualité du jeu offensif néerlandais. Selon lui, leur réussite ne tient pas simplement à la chance ou aux erreurs, mais reflète la cohésion de leur système et le talent individuel de leurs joueurs.

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Klopp est visiblement impressionné par ce qu’il a vu récemment des Pays-Bas et considère leur pressing haut comme le principal obstacle que son équipe devra surmonter. « Quelques buts contre la Grèce étaient dus à des erreurs défensives, mais pas la plupart. Ils ont vraiment bien joué », a reconnu l’ancien entraîneur de Liverpool.

La confiance de l’Allemagne à Berlin

Malgré le respect qu’il témoigne aux visiteurs, Klopp reste optimiste quant aux chances de l’Allemagne de décrocher la victoire dont elle a absolument besoin. Il voit dans l’intensité de la préparation de son équipe une raison d’être confiant. Portée par son public à Berlin, l’Allemagne espère reproduire en match ce qu’elle montre à l’entraînement pour déjouer le pressing haut néerlandais.

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L’enjeu est immense pour les hôtes : s’ils ne parviennent pas à obtenir un résultat, leurs espoirs de qualification pour les quarts de finale pourraient s’envoler. « Le niveau de nos entraînements a été vraiment incroyablement élevé, ce qui me donne beaucoup de confiance », a conclu Klopp.