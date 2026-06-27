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FBL-WC-2026-TRAINING-ARGAFP
Muhammad Sharaf Eldeen

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Le sélectionneur a officialisé le nom du joueur qui remplacera Messi contre la Jordanie

Jordanie vs Argentine
Jordanie
Argentine
Coupe du monde
Argentine vs Cap-Vert
Cap-Vert
L. Messi
J. Alvarez
Jordanie
Argentine
É.-U.
Cap-Vert

« La Puce » occupe actuellement la tête du classement des buteurs de la Coupe du monde, avec cinq réalisations à son actif.

Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine, a choisi de laisser Lionel Messi sur le banc au coup d’envoi du match contre la Jordanie, programmé dimanche matin (heure de Greenwich), lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Scaloni souhaite ainsi accorder un peu de repos à Messi, l’Argentine ayant déjà assuré sa qualification pour les seizièmes de finale en terminant en tête du groupe J, et connaissant désormais son prochain adversaire, le Cap-Vert, qui a terminé deuxième derrière l’Espagne dans le groupe H.

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L’absence de Messi offrira à l’attaquant de l’Atlético de Madrid, Julián Álvarez, l’occasion de faire ses débuts dans le onze de départ lors de cette édition de la Coupe du monde. Il animera l’attaque aux côtés de Lautaro Martínez, selon les informations du journaliste argentin réputé Gastón Edul.

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Cap-Vert
CPV

Alvarez a déjà fait son apparition contre l’Algérie (3-0) et l’Autriche (2-0), en remplaçant Martínez à la 55e et à la 64e minute.

De son côté, Scaloni a confirmé en conférence de presse d’avant-match, à la veille de la rencontre entre l’Argentine et la Jordanie : « Leo commencera le match sur le banc. Je connais déjà la composition de départ, mais je ne peux pas la dévoiler ici. »

Le sélectionneur a justifié ce choix par la nécessité de gérer l’effort de la star après la qualification anticipée, tout en profitant de la rencontre pour « tester de nouveaux joueurs et offrir du temps de jeu aux remplaçants ».


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