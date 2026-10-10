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imago-sport-1083565439.jpgPro Shots
Siep Engelen
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Le séjour prolongé de Tolu Arokodare à l’Ajax est en danger : voici ce qui se passe

Mercato
Ajax
T. Arokodare
K. Dolberg

Un séjour prolongé de Tolu Arokodare à l’Ajax est peut-être déjà en danger. C’est ce qu’affirme Het Parool dans une analyse détaillée. 

L’attaquant de 25 ans est actuellement prêté par Wolverhampton Wanderers. Après cette saison, l’Ajax dispose également d’une option d’achat de 20 millions d’euros pour Tolu, qui fait jusqu’ici une excellente impression à Amsterdam. Pourtant, la levée de cette option d’achat est d’ores et déjà devenue très incertaine. 

Cela a tout à voir avec la grave blessure aux ligaments croisés de Kasper Dolberg, qui ne rejouera plus cette saison. « La blessure du Danois n’est pas seulement un drame personnel pour lui, mais aussi un coup dur sportif et financier pour l’Ajax », écrit Het Parool

Selon le journal, la blessure de Dolberg a des conséquences directes sur les plans de transfert de l’Ajax. Dans un premier temps, des doutes existent sur les moyens financiers des Amstellodamois pour recruter un renfort cet hiver, mais d’un autre côté, des transferts estivaux se retrouvent eux aussi remis en cause. 

Car en raison de la blessure de Dolberg, il sera quasiment impossible de vendre le Danois, ce qui s’était déjà révélé presque impossible l’été dernier. « L’Ajax est-il alors financièrement capable de lever l’option d’achat d’environ 20 millions d’euros pour Arokodare ? », s’interroge Het Parool

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La situation autour de Dolberg est particulièrement douloureuse pour l’Ajax, parce que le club avait déjà tenté de vendre le Danois l’été dernier. Les Amstellodamois ont mené des discussions avec le FC Midtjylland et le LOSC, mais un transfert n’a pas abouti.

Jordi Cruijff se retrouve donc face à un choix extrêmement difficile. Recruter définitivement Tolu coûte environ vingt millions d’euros, tandis que le club a pour l’instant peu de perspectives de récupérer de l’argent grâce à une vente de Dolberg. En revanche, le Nigérian est l’un des meilleurs joueurs de l’Ajax cette saison.

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