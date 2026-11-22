Le Marocain Yassir Zabiri s'est imposé comme l'une des principales révélations de la Liga cette saison, en poursuivant sa réussite devant le but sous le maillot du Racing Santander. Il a porté son total à 11 buts lors de ses 13 premiers matchs dans la compétition, inscrivant ainsi son nom parmi l'élite des attaquants qui ont marqué de leur empreinte leurs débuts en Liga, à l'image de Cristiano Ronaldo, Ibrahimović et Jude Bellingham.
Le quotidien espagnol « Marca » rapporte que l'attaquant marocain de 21 ans affiche des statistiques remarquables depuis le début de la saison. Il a en effet déjà dépassé l'objectif annoncé lors de sa présentation au Racing, à savoir marquer 10 buts, alors qu'il n'a disputé qu'environ un tiers des compétitions de la saison.
Le journal souligne que seul un nombre restreint de stars ont réussi à marquer davantage que lui lors de leurs 13 premiers matchs en Liga : Ronaldo Nazário, Romário et Robert Lewandowski.
Le dernier chapitre de l'éclosion de Zabiri s'est écrit face à la Real Sociedad, dimanche soir, lors de la 13e journée de Liga. L'attaquant a mené le Racing Santander à une victoire spectaculaire (3-2) en inscrivant deux buts consécutifs aux 6e et 8e minutes, en seulement 112 secondes. De quoi offrir à son équipe un élan offensif précoce, qui a déjoué les plans de l'adversaire et contribué à faire basculer l'une des affiches majeures de la journée.
L'influence de l'attaquant marocain ne s'est pas limitée à ce doublé. Il a également obtenu le penalty transformé par Canales pour le Racing, à force de multiplier les appels dans la surface et de mettre la défense de la Real Sociedad sous pression.
Son premier but est venu sur une passe d'Iker Luque, tandis que sur le second, il a profité d'une erreur du gardien Remiro dans la gestion du ballon, confirmant sa capacité à saisir les occasions et à punir les erreurs adverses.
Après la rencontre, Zabiri s'est dit ravi de son doublé et de la victoire face à un adversaire de taille, affichant son ambition de continuer à marquer et de dépasser son total actuel : « Je suis très content de mes deux buts et de la victoire contre une grande équipe. Marquer deux fois et gagner, c'est une bonne chose, et bien sûr, je vais essayer de marquer plus de 11 buts. »
Ces déclarations traduisent la confiance acquise par le jeune attaquant, qui a réussi à dépasser l'objectif qu'il s'était fixé avant le début de son aventure avec le club espagnol.
Dans la même veine, José Alberto López, l'entraîneur du Racing Santander, a salué le niveau affiché par l'attaquant marocain, soulignant que sa valeur ne se limite pas aux buts marqués, mais englobe aussi son abnégation sur le terrain, son application des consignes, sa discipline tactique et sa capacité à lire le jeu. Il a également loué ses déplacements sans ballon et sa faculté à exploiter les espaces, assurant que sa présence offre à ses coéquipiers des solutions offensives supplémentaires et que son rôle ne se résume pas à conclure les occasions devant le but.
Zabiri avait rejoint le Racing Santander en juillet dernier sous forme de prêt en provenance du Stade rennais, sans option d'achat pour le club espagnol. Mais ses solides performances l'ont rapidement placé sous les projecteurs et lui ont ouvert les portes de la sélection marocaine, sous le maillot de laquelle il a marqué lors de la trêve internationale en cours.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.