Malgré la large victoire décrochée par Al-Ahli face à Al-Khaleej sur le score de 4-1, dans le cadre de la onzième journée de la Saudi Pro League, l'une des actions survenues en début de rencontre a largement ouvert la porte à la polémique arbitrale, après que le premier but a été inscrit par l'Anglais Ivan Toney au milieu de contestations quant à sa validité.

L'histoire ne s'est pas arrêtée au moment de l'inscription du but, à la onzième minute, mais s'est prolongée jusqu'à la vérification de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), qui a duré plusieurs minutes avant que l'arbitre saoudien Abdallah Al-Shahri ne confirme la validation du but, une décision qui a soulevé des interrogations sur la présence d'un joueur d'Al-Ahli en position de hors-jeu, ainsi que sur un soupçon de contact physique entre Toney et le défenseur d'Al-Khaleej Mohammed Khabrani.

La polémique a pris une autre tournure avec la contestation de l'entraîneur d'Al-Khaleej José Gomes, à laquelle se sont ajoutés des avis arbitraux estimant que le but aurait dû être refusé. Parmi les contestataires figurait l'ancien arbitre international Saad Al-Kathiri, analyste arbitral pour le journal « Al-Jazirah », qui a jugé que la décision de valider le but n'était pas correcte.

Al-Kathiri a expliqué que l'action aurait dû entraîner l'annulation du but et la sanction d'un hors-jeu contre le joueur d'Al-Ahli intervenu dans l'action, en raison de la gêne occasionnée au défenseur d'Al-Khaleej et de la privation de sa capacité à couvrir correctement, ce qui signifie, selon lui, que l'influence du joueur en position de hors-jeu sur le déroulement de l'action était suffisante pour ne pas valider le but.

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De son côté, l'arbitre Abdallah Al-Shahri a estimé, après avoir revu l'action sur l'écran de l'assistance vidéo, que le contact survenu lors de l'action ne sortait pas du cadre d'un duel physique normal au football, maintenant ainsi sa décision et confirmant la validité du but en faveur d'Al-Ahli.

Ainsi, le but inscrit en début de match s'est transformé en point de désaccord entre la décision arbitrale sur le terrain et l'avis avancé par Al-Kathiri, sur une action mêlant soupçon de hors-jeu et contact physique, tandis qu'Al-Ahli a poursuivi sa route vers la victoire par quatre buts à un. Toney a inscrit un doublé qui a porté son total à 13 buts, en tête du classement des buteurs de la Saudi Pro League.