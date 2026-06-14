Le secret réside dans trois postes clés… Un casse-tête saoudien hante Donis avant le match contre l'Uruguay

Le sélectionneur grec Georgios Donis peaufine son onze de départ pour le match très attendu contre l’Uruguay, qui lancera le groupe H de la Coupe du monde 2026. Si la majeure partie de la composition est arrêtée, trois postes restent en balance à quelques heures du coup d’envoi, suscitant encore des interrogations au sein du staff technique.

Si le technicien hellène a déjà figé une grande partie de son onze, trois positions demeurent en balance, susceptibles de modifier la physionomie du groupe et le plan de jeu face à l’une des nations phares du continent sud-américain.

Le poste d’ailier droit

Le poste d’ailier droit suscite l’attention du staff technique, où le nom de Sultan Mandash émerge comme l’une des options les plus crédibles pour intégrer le onze de départ.

Doté d’un bon bagage offensif et d’une grande vitesse en transition, il pourrait offrir aux « Vert » des solutions supplémentaires en contre-attaque, notamment face à une formation capable de monopoliser le ballon durant de longues périodes.

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Toutefois, Donis pèse encore l’adéquation de cette option avec le plan de jeu, conscient qu’il doit marier solidité défensive et projection offensive sur les côtés.

Dans ce contexte, le nom de Mohamed Abou Chamat émerge : en forme ces derniers temps et capable de jouer à plusieurs postes, il a convaincu le staff technique.

À gauche, l’équation reste ouverte : priorité à l’offensive ou à la prudence ?

Sur le flanc gauche, le choix s’annonce plus complexe, l’entraîneur grec disposant de plusieurs profils aux qualités techniques distinctes.

Mutaeb Al-Harbi représente l’option la plus offensive : sa vitesse et sa capacité à déborder et à créer des occasions en font un atout, mais il peut aussi laisser des espaces que les Uruguayens, experts des contres-attaques, seraient prompts à exploiter.

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En revanche, des solutions comme Hassan Kadash ou Nawaf Bouchell, plus rigoureuses défensivement, inciteraient Donis à limiter la projection offensive pour mieux verrouiller le couloir.

Le combat du milieu de terrain

Le troisième dilemme concerne le poste de sentinelle, où l’encadrement technique cherche le profil capable de dicter le jeu et de résister à la puissance physique des Uruguayens.

Abdullah Al-Khaibari apporte solidité défensive et grande expérience dans la récupération de ballons et l’interception des attaques, tandis que Nasser Al-Dosari se distingue par sa capacité à se projeter entre les lignes et à soutenir le jeu offensif.

Al-Hajji, polyvalent, demeure aussi dans les petits papiers du staff, offrant une option supplémentaire pour ajuster le jeu au fil des minutes.

Conscient de la puissance uruguayenne et de la variété de ses armes offensives, Donis sait que la résolution de ces trois problèmes pourrait bien débloquer la rencontre. Il ne s’agit pas seulement de choisir les meilleurs joueurs, mais la combinaison la plus à même d’assurer l’équilibre entre défense et attaque dans l’un des matchs les plus difficiles des « Verts » de ces dernières années.