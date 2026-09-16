L'Atlético de Madrid a fait une promesse alléchante à sa star argentine Julián Álvarez, qui pourrait lui ouvrir la porte d'un départ l'été prochain.

Le contrat de Julián Álvarez avec l'Atlético de Madrid court jusqu'à l'été 2030, et son club a catégoriquement refusé son transfert à Barcelone lors du dernier mercato estival.

Julián a fait savoir qu'il voulait partir, ce qui a provoqué la colère au sein de l'Atlético de Madrid, qui a rejeté l'offre du Barça et ouvert la porte à un transfert vers Arsenal, mais le joueur a refusé cette option.

Selon Pipe Estrada, journaliste espagnol, dans l'émission « El Chiringuito », Miguel Ángel Gil Marín, le directeur général de l'Atlético de Madrid, a promis à l'attaquant argentin de réduire le montant de la clause libératoire de son contrat s'il franchissait la barre des vingt buts cette saison.

La clause libératoire du contrat de Julián Álvarez s'élève à 500 millions d'euros, un chiffre qu'il est difficile pour n'importe quel club de débourser afin de recruter le joueur, mais sa réduction pourrait changer la donne.

Estrada a déclaré : « Miguel Ángel Gil Marín a promis à Julián qu'il réduirait le montant de la clause libératoire de son contrat s'il atteignait les 20 buts. »

En revanche, les journalistes Jota Jordi et José Álvarez, dans cette même émission, n'ont pas confirmé explicitement cette condition, mais ils ont également indiqué que la position de l'Atlético concernant la vente future de son attaquant avait changé.

Cette ouverture intervient après des semaines difficiles entre Álvarez et son club depuis la clôture de la période des transferts.

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Les rapports indiquent que le joueur argentin a traversé une période difficile avant que les choses ne s'apaisent progressivement. Son engagement à l'entraînement et sa performance remarquable face à Liverpool sur la pelouse d'Anfield ont été très appréciés au sein du club.

Gil Marín a même personnellement appelé le joueur après le match pour le féliciter de son excellent niveau et de son moral élevé malgré la défaite.

Álvarez fait toujours partie intégrante du projet de Diego Simeone à l'heure actuelle, et il devrait conserver son rôle central cette saison.