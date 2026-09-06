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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Traduit par

Le secret réside dans En-Nesyri : Vitória Setúbal engloutit Al-Nassr grâce à une carte magique

Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
Saudi Pro League
J. Wissing
Y. En-Nesyri
Arabie saoudite
Allemagne
Maroc

Que s'est-il passé lors du Clasico ?

Le clasico entre Al-Nassr et Al-Ittihad a offert une série de séquences remarquables et captivantes, la plus notable étant celle du papier d'instructions envoyé par l'Allemand Jens Wiesing, entraîneur du « Doyen », au capitaine de l'équipe Danilo Pereira, en plein déroulement de la rencontre.

À lire aussi : Une nouvelle malédiction, Wiesing, le « cauchemar » terrifiant d'Al-Nassr en 112 jours
Al-Ittihad a signé une victoire précieuse aux dépens d'Al-Nassr, sur le score de deux buts à un, lors de la rencontre disputée au stade « Al-Inma » pour le compte de la 5e journée de la Roshn League.

Les dernières minutes ont effectivement connu quelques ajustements tactiques opérés par l'entraîneur allemand, le plus important étant l'entrée de Mohanad Al-Chanquiti, arrière droit de formation, pour verrouiller le côté gauche (le côté droit pour Al-Nassr) sur lequel « Al-Alami » concentrait ses attaques contre Al-Ittihad.

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Il ne s'est pas contenté de cela : il a aussi fait en sorte que le Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant d'Al-Ittihad, assure différentes tâches défensives, notamment en se déportant lui aussi sur le côté droit qui représentait un danger.

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Le système est passé, en fin de match, à 5 défenseurs avec la présence de 4 joueurs dans l'axe, ce qui a fait avorter la plupart des attaques d'Al-Nassr, en même temps que la performance étincelante du gardien serbe Predrag Rajković.

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