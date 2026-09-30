Le capitaine de l'Angleterre, Harry Kane, estime que le transfert de son coéquipier en sélection des Three Lions, Anthony Gordon, au Barça lui a donné une grande confiance qui l'a hissé à de nouveaux sommets.

Gordon a inscrit le premier but de l'Angleterre lors de sa victoire 2-0 contre la République tchèque mardi, et compte désormais trois buts lors de ses trois dernières rencontres avec la sélection de son pays.

Il ne s'agit pas seulement de buts : il a été la plus grande menace offensive de l'équipe de Thomas Tuchel au cours de ces matchs, grâce à sa vitesse électrique et à sa capacité à courir sans cesse dans le dos de la défense adverse, selon ce qu'a publié le Daily Mail.

Forums Kooora









Harry Kane a déclaré au sujet de Gordon, après la victoire contre la Tchéquie : « Le transfert au Barça l'a aidé. Parfois, rejoindre un grand club comme celui-ci te donne davantage de confiance en toi et de fierté. Tu as le sentiment d'appartenir à la plus grande scène, et il a transposé ce sentiment dans ses performances avec l'Angleterre. »

Le Barça a versé 69 millions de livres sterling pour recruter Gordon en provenance de Newcastle avant la Coupe du monde, où le joueur âgé de 25 ans a brillé sur l'aile gauche de l'Angleterre. Il a marqué contre l'Argentine en demi-finale du Mondial, et contre l'Espagne, championne du monde, sur la pelouse de Wembley samedi en Ligue des nations, puis a marqué d'une tête contre la Tchéquie, portant son total international à quatre buts en 25 matchs.

Kane a ajouté : « Il a fait la différence. Il cherche toujours le jeu direct et à être celui qui nous fait progresser, et il a aussi conclu l'action de façon remarquable. Ces gestes ne sont pas faciles et il les a exécutés à la perfection. C'est un joueur important pour nous désormais. »

À lire aussi : une légende de United aux joueurs de City : vos médailles ont leur place à la poubelle

Trent Alexander-Arnold a délivré la passe décisive du but de Gordon d'un ballon superbe lors de sa première titularisation sous la direction de Thomas Tuchel.

Le parcours d'Alexander-Arnold n'a pas connu le même élan depuis son départ de Liverpool pour le Real Madrid en 2025, mais ce match a été un rappel de sa capacité créative depuis le poste d'arrière droit, en particulier face à une équipe qui a évolué à 10 pendant plus d'une heure, si bien que le joueur du Real Madrid n'a pas été beaucoup mis à l'épreuve défensivement.

Kane a déclaré : « Trent est exceptionnel. Les passes, les frappes et les centres, et défensivement aussi il a été formidable. Vous savez que c'est un joueur formidable. Trent doit garder la tête basse et continuer à travailler dur. Il a été formidable dans ce rassemblement jusqu'à présent, sa manière de s'entraîner et de se pousser lui-même ainsi que les autres autour de lui. Il montre à l'entraîneur qu'il veut être ici, qu'il veut être dans cette équipe, et il a livré une prestation formidable. »