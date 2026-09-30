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Le secret est à Barcelone : Harry Kane affirme que ce que fait Gordon n'est pas facile et qualifie Arnold d'exceptionnel

Tchéquie vs Angleterre
Tchéquie
Angleterre
UEFA Nations League A
H. Kane
A. Gordon
T. Alexander-Arnold
FC Barcelone
Real Madrid
Tchéquie
Angleterre
Espagne

Le capitaine de l'Angleterre admire un duo du Barça et du Real

Le capitaine de l'Angleterre, Harry Kane, estime que le transfert de son coéquipier en sélection des Three Lions, Anthony Gordon, au Barça lui a donné une grande confiance qui l'a hissé à de nouveaux sommets.

Gordon a inscrit le premier but de l'Angleterre lors de sa victoire 2-0 contre la République tchèque mardi, et compte désormais trois buts lors de ses trois dernières rencontres avec la sélection de son pays.

Il ne s'agit pas seulement de buts : il a été la plus grande menace offensive de l'équipe de Thomas Tuchel au cours de ces matchs, grâce à sa vitesse électrique et à sa capacité à courir sans cesse dans le dos de la défense adverse, selon ce qu'a publié le Daily Mail.

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Harry Kane a déclaré au sujet de Gordon, après la victoire contre la Tchéquie : « Le transfert au Barça l'a aidé. Parfois, rejoindre un grand club comme celui-ci te donne davantage de confiance en toi et de fierté. Tu as le sentiment d'appartenir à la plus grande scène, et il a transposé ce sentiment dans ses performances avec l'Angleterre. »

Le Barça a versé 69 millions de livres sterling pour recruter Gordon en provenance de Newcastle avant la Coupe du monde, où le joueur âgé de 25 ans a brillé sur l'aile gauche de l'Angleterre. Il a marqué contre l'Argentine en demi-finale du Mondial, et contre l'Espagne, championne du monde, sur la pelouse de Wembley samedi en Ligue des nations, puis a marqué d'une tête contre la Tchéquie, portant son total international à quatre buts en 25 matchs.

Kane a ajouté : « Il a fait la différence. Il cherche toujours le jeu direct et à être celui qui nous fait progresser, et il a aussi conclu l'action de façon remarquable. Ces gestes ne sont pas faciles et il les a exécutés à la perfection. C'est un joueur important pour nous désormais. »

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Trent Alexander-Arnold a délivré la passe décisive du but de Gordon d'un ballon superbe lors de sa première titularisation sous la direction de Thomas Tuchel.

Le parcours d'Alexander-Arnold n'a pas connu le même élan depuis son départ de Liverpool pour le Real Madrid en 2025, mais ce match a été un rappel de sa capacité créative depuis le poste d'arrière droit, en particulier face à une équipe qui a évolué à 10 pendant plus d'une heure, si bien que le joueur du Real Madrid n'a pas été beaucoup mis à l'épreuve défensivement.

Kane a déclaré : « Trent est exceptionnel. Les passes, les frappes et les centres, et défensivement aussi il a été formidable. Vous savez que c'est un joueur formidable. Trent doit garder la tête basse et continuer à travailler dur. Il a été formidable dans ce rassemblement jusqu'à présent, sa manière de s'entraîner et de se pousser lui-même ainsi que les autres autour de lui. Il montre à l'entraîneur qu'il veut être ici, qu'il veut être dans cette équipe, et il a livré une prestation formidable. »

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