Le secret du Real Madrid… Pourquoi le FC Barcelone a-t-il choisi d'affronter l'Al-Ahly au stade Juan Gamper ?

Selon plusieurs sources journalistiques, le FC Barcelone aurait sélectionné Al-Ahly (Égypte) comme adversaire pour la prochaine Coupe Joan Gamper, match amical de pré-saison.

Selon des informations parues vendredi dernier, le FC Barcelone s'est mis d'accord avec l'Al-Ahly pour disputer un match amical, comptant pour la Coupe Joan Gamper, au stade Spotify Camp Nou, le 19 août prochain.

Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, Fulham avait également été envisagé, Barcelone souhaitant capitaliser sur la forte popularité des clubs de Premier League.

Mais le projet a été abandonné dès l’annonce de la nomination de l’Espagnol Álvaro Arbeloa, ex-entraîneur du rival historique madrilène, à la tête du club londonien pour la saison à venir.

La direction blaugrana a immédiatement rejeté cette option, refusant qu’un ancien technicien du Real Madrid, connu pour ses déclarations hostiles au Barça, foule la pelouse du Camp Nou pour cette affiche amicale.

Le Barça a alors approché l’Ajax Amsterdam et Cruz Azul, mais les discussions ont échoué en raison d’un désaccord sur la date de la rencontre, qui devait impérativement se tenir au Camp Nou.

La Coupe Joan Gamper est le rendez-vous estival où le Barça présente son équipe première à ses supporters juste avant le coup d’envoi de la nouvelle saison.

Créée en 1966 avec quatre participants, la compétition a adopté un format à deux équipes à partir de l’édition 1997.

À noter qu’Al-Ahly sera la première formation arabe et africaine invitée à défier le Barça dans ce cadre, les éditions précédentes ayant toujours opposé des clubs européens, nord-américains ou sud-américains.