Mohamed Salah n'a pas eu besoin de disputer son premier match avec Trabzonspor pour adresser un message aux supporters, puisqu'il l'a fait dès sa première apparition sous le maillot du club, en choisissant un numéro de maillot surprenant, mais porteur d'une signification qui dépasse le football pour les habitants de la ville turque.

Des photos et des vidéos publiées mercredi par le compte officiel de Trabzonspor montrent Salah vêtu du maillot du club à bord de l'avion en direction de la Turquie, en vue de passer sa visite médicale et de signer son contrat officiel, arborant le numéro 61 dans le dos.

Le choix de ce numéro a suscité de nombreuses interrogations, et l'on s'est demandé s'il s'agissait du numéro qu'il portera lors des compétitions de la saison prochaine avec le club turc, d'autant que le capitaine de l'équipe d'Égypte a porté le numéro 11 tout au long de ses années à Liverpool.

Mais il est apparu que le numéro 61 n'était qu'un premier message de la star égyptienne, chargé d'un symbole historique pour la ville de Trabzon, puisqu'il fait référence au code de la province dans le système d'immatriculation des voitures turc.

Au fil des années, ce numéro s'est mué en l'un des symboles majeurs de l'identité et de l'appartenance dans la ville, devenant présent dans les noms des boutiques et des comptes sur les réseaux sociaux. Le maillot de Trabzonspor portant le numéro 61 jouit également d'une place particulière parmi les supporters du club.

Le club turc a documenté le voyage de Salah vers la Turquie dans une vidéo, au cours de laquelle le joueur a adressé un message aux supporters : « Trabzon, êtes-vous prêts ? Je suis là, à bientôt. Où que nous soyons, Trabzon est là. »

Des rapports antérieurs avaient laissé entendre que Salah porterait le numéro 11, mais les prochaines heures trancheront quant au numéro que le Roi égyptien portera dans sa nouvelle aventure.

Salah, âgé de 34 ans, vit une nouvelle expérience avec Trabzonspor après y avoir été transféré librement, à la suite de la fin de son contrat avec Liverpool.

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