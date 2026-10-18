Les joueurs du Real Madrid et du Séville FC sont apparus en maillot rose avant la rencontre entre les deux équipes, ce dimanche soir au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne, lors de la cérémonie de salutations mutuelles entre les deux formations avant le coup d'envoi.

Les joueurs ont porté ces maillots roses dans le cadre d'un geste particulier porteur d'un message de sensibilisation, en concomitance avec la Journée mondiale de lutte contre le cancer du sein, célébrée le 19 octobre de chaque année, selon le journal "Marca".

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la participation des clubs espagnols aux campagnes de sensibilisation au cancer du sein, le club madrilène ayant déjà soutenu ces actions à de précédentes occasions, mettant à profit son immense popularité à l'échelle mondiale pour mettre en lumière les causes humanitaires et sociétales.

La Journée mondiale de lutte contre le cancer du sein a pour objectif de renforcer la sensibilisation à la maladie et de souligner l'importance du dépistage précoce et son rôle dans l'augmentation des chances de guérison, tout en apportant un soutien aux malades et en mettant en avant les efforts de prévention et de sensibilisation.

Sur le plan sportif, le Real Madrid a abordé cette rencontre en occupant la quatrième place du classement du championnat d'Espagne avec 18 points, après 6 victoires et 2 défaites lors des 8 premières journées, avec l'ambition de s'imposer face à Séville avant le Clasico contre le Barça dimanche prochain.



