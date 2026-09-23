Le Real Madrid revient de la trêve internationale avec deux matchs consécutifs à domicile, au « Santiago Bernabeu », et l'objectif de l'entraîneur merengue José Mourinho sera d'atteindre le Clasico face au Barça sans perdre le moindre point.

Après la fin de la trêve internationale, le Real Madrid dispute deux rencontres sur sa pelouse en Liga contre Villarreal et Séville, avant d'aller livrer le Clasico au Camp Nou, le 25 octobre prochain.

Le Real Madrid occupe la quatrième place au classement de la Liga avec 15 points, à 6 points du Barça, leader, qui a réalisé un sans-faute lors des 7 premières journées.

Le stade Santiago Bernabeu a été une forteresse imprenable lors de nombreux matchs de la saison passée, le Real Madrid ayant remporté 84 % de ses rencontres à domicile en championnat, soit 16 matchs sur 19.

Et bien que la saison actuelle n'en soit qu'à ses débuts, les hommes de Mourinho ont entamé cet exercice en posant les fondations nécessaires pour faire du stade Santiago Bernabeu un centre de récolte de points, puisqu'ils ont signé jusqu'à présent 3 victoires consécutives (4-1 face à la Real Sociedad, 4-0 face à Malaga et 4-1 face au Rayo Vallecano).

De plus, le Real Madrid a livré une prestation footballistique remarquable à certaines périodes de ces matchs, mais leur force la plus notable ne résidait pas dans leur style de jeu, mais dans leur capacité à marquer : 12 buts inscrits à domicile contre seulement six à l'extérieur, ce qui appuie cette affirmation, comme l'a rapporté le journal « As ».

Concernant les buts encaissés, le gardien belge Thibaut Courtois excelle à domicile, où il n'a encaissé que deux buts, tandis qu'à l'extérieur ce nombre triple pour atteindre six buts, et l'une des principales raisons en est le nombre de tirs concédés à l'adversaire.

La comparaison en termes de total de tirs est très proche : 42 tirs à domicile (14 tirs par match) et 47 tirs à l'extérieur (11,7 tirs par match) ; cependant, la différence réside dans les tirs cadrés : 11 tirs au stade Santiago Bernabeu (3,7 tirs par match) et 20 tirs à l'extérieur (5 tirs par match), ce qui montre que le Real Madrid encaisse un nombre bien plus élevé de buts à l'extérieur.

Et si l'on observe le total des tirs par match, on constate que l'écart n'est pas très marqué (21 tirs à domicile contre 17,2 tirs à l'extérieur), mais ce qui est frappant, c'est l'efficacité de ces tirs : au stade Santiago Bernabeu, le nombre moyen de tirs cadrés s'élève à 10 tirs, tandis que ce chiffre chute à 5,7 tirs à l'extérieur.

C'est précisément ce que Mourinho espère exploiter lors des deux prochains matchs contre Villarreal et Séville. L'entraîneur du Real Madrid vise à aborder le Clasico avec un bilan parfait à domicile, ce qui lui permettrait d'affronter un Barça qui accueillera Getafe et se déplacera au stade La Cartuja face au Real Betis, la pelouse sur laquelle le Real Madrid a gaspillé trois des six points qui le séparent de son principal rival.

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