Le Paris Saint-Germain a adressé un message fort à ses rivaux en Ligue 1, après avoir remporté son duel face à Lyon sur le score de deux buts à zéro, lors d'une rencontre où douze minutes lui ont suffi pour confirmer sa supériorité, s'emparant de la tête du classement et poursuivant sa remarquable série de victoires.

La formation parisienne s'est imposée face à son hôte lyonnais sur le score de 2-0, lundi soir, au Parc des Princes, dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1.

Les hommes de l'entraîneur espagnol Luis Enrique ont attendu les dernières minutes pour sceller la rencontre : Senny Mayulu a ouvert le score à la 72e minute, avant que Mika Gotze n'ajoute le deuxième but à la 84e minute, assurant une victoire importante aux locaux.

Avec ce succès, le Paris Saint-Germain a pris la tête de la Ligue 1 en portant son total à 17 points, devançant d'une unité Rennes, deuxième au classement. De son côté, Lyon reste bloqué à 14 points, à la cinquième place, à une longueur de Lille et de Monaco, respectivement troisième et quatrième au classement.









Le réseau français « Stats Foot » a révélé une statistique marquante qui reflète la capacité du Paris Saint-Germain à décider du sort des matchs en seconde période, soulignant que l'équipe a inscrit 13 buts sur 16 en Ligue 1 cette saison à partir de la soixantième minute et jusqu'à la fin des rencontres.

Le réseau a ajouté que le Paris Saint-Germain a remporté ses 8 derniers matchs officiels disputés, atteignant ainsi sa meilleure série de victoires depuis la période comprise entre janvier et mars 2025, lorsqu'il avait enchaîné 10 succès consécutifs.















