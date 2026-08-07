L'annonce officielle du transfert du Brésilien Bruno Guimaraes à Arsenal a été reportée, bien que le club londonien soit parvenu à un accord avec Newcastle United sur l'opération pour un montant de 75 millions de livres sterling, en raison de démarches administratives liées aux documents officiels.

Selon le journal espagnol AS, la raison du retard dans la finalisation de l'opération tient à des problèmes bureaucratiques, à savoir l'achèvement des démarches administratives, alors même que le joueur a déjà commencé à s'entraîner avec l'équipe de l'entraîneur Mikel Arteta, dans l'attente de la conclusion des aspects administratifs, de l'annonce officielle de l'opération et de sa présentation en tant que nouvelle recrue d'Arsenal.

Le champion de Premier League était parvenu mercredi à un accord définitif avec Newcastle United pour recruter Guimaraes contre 75 millions de livres sterling, le montant devant être réglé en totalité sur une durée de 24 mois, sans aucune prime ni bonus additionnel.

Mais le journal a révélé qu'un blocage était survenu dans la conclusion du transfert, vendredi soir, en raison des démarches administratives propres à l'opération, tandis qu'Arsenal espère régler ces détails dans un court délai en vue de l'annonce officielle.

Le rapport a indiqué que Guimaraes a disputé sa première séance d'entraînement de la période de préparation pour la nouvelle saison avec le groupe de Mikel Arteta, plus tôt dans la journée de vendredi.

Le joueur s'était rendu au camp de préparation de Newcastle United en Espagne pour demander au nouvel entraîneur Matias Jaissle l'autorisation de partir, et après avoir obtenu le feu vert, il a voyagé jusqu'à Londres pour passer la visite médicale préalable à son arrivée à Arsenal.

Arsenal avait initialement présenté une offre d'une valeur de 75 millions de livres sterling, mais celle-ci avait été refusée en raison de la présence de primes et de bonus dans la structure de l'opération, avant que le club londonien n'accepte de verser la totalité du montant, ce qui a poussé Newcastle à accepter de vendre son capitaine influent.

L'Olympique Lyonnais percevra un montant compris entre 7 et 8 millions de livres sterling, en vertu de la clause de revente que le club français avait insérée lors du transfert de Guimaraes à Newcastle en janvier 2022 pour 40 millions de livres sterling.

En quatre saisons et demie sous le maillot de Newcastle United, le milieu de terrain a disputé 195 matches, au cours desquels il a inscrit 31 buts et délivré 32 passes décisives.

Guimaraes a été l'un des éléments clés de l'équipe qui a mis fin à une attente de 70 ans de Newcastle United pour remporter un titre, après l'avoir mené à la victoire en Coupe de la Ligue anglaise la saison dernière.

Le départ de Guimaraes ajoute un nouveau chapitre à un mercato agité pour Newcastle United, après avoir également vendu Anthony Gordon et Sandro Tonali, en plus du départ de l'entraîneur Eddie Howe.

Les opérations visant à renforcer l'équipe ont par ailleurs échoué, après que Johan Manzambi et Victor Munoz ont préféré rejoindre respectivement Aston Villa et Liverpool.