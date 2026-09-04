Le club saoudien d'Al-Ittihad a dévoilé le numéro de maillot que portera son nouveau joueur colombien Richard Rios la saison prochaine.

Al-Ittihad a annoncé, tôt dans la matinée d'hier jeudi, la signature de Richard Rios, en provenance de Benfica sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison en cours, sans option d'achat selon ce qu'ont révélé des rapports de presse.

Le club saoudien a publié, ce vendredi, sur son compte officiel sur le site « X », un tweet à travers lequel il a dévoilé les détails du transfert, précisant également que le milieu de terrain colombien portera le maillot numéro 5.

Chose étrange, le maillot numéro 5 reste le plus souvent réservé aux défenseurs, à tel point que 5 des 6 derniers joueurs à avoir porté ce maillot à Al-Ittihad étaient des défenseurs, le dernier en date étant l'Italien Luiz Felipe entre 2023 et 2025.

Plus étrange encore, Rios lui-même n'avait jamais porté le maillot numéro 5 au cours de sa carrière, son dernier maillot avec Benfica portant le numéro 20, un numéro que porte le défenseur et capitaine actuel d'Al-Ittihad, Ahmed Sharahili.

Rios a porté le maillot numéro 8 avec Palmeiras, un numéro que porte la nouvelle recrue venue des rangs d'Al-Ettifaq, Mokhtar Ali, ainsi que le numéro 27, actuellement porté par Ahmed Al-Ghamdi.

Le numéro qui était libre et que Rios avait déjà porté avec les clubs de Guarani et de Mazatlan est le numéro 18, mais celui-ci est retiré à Al-Ittihad depuis environ 13 ans, en hommage à sa légende Mohamed Noor, qui a quitté ses rangs en 2013.

Il convient de rappeler que certains rapports ont confirmé que Richard Rios figurera dans la liste d'Al-Ittihad lors du Clasico contre le rival traditionnel Al-Nassr, demain samedi, lors de la cinquième journée de la Roshn Saudi League.