L'Allemand Thomas Tuchel, sélectionneur de l'Angleterre, a dévoilé le discours qu'il a tenu à la mi-temps du match contre la Croatie. Ce message a permis aux « Three Lions » de renverser la vapeur et de s'imposer 4-2 lors de leur entrée en lice à la Coupe du monde 2026.

Menés 2-2 à la mi-temps malgré deux réalisations d’Harry Kane, les Three Lions sont revenus avec un visage transformé après l’intervalle. Jude Bellingham puis Marcus Rashford ont alors frappé coup sur coup, offrant aux siens un succès retentissant et adressant un signal fort à leurs futurs adversaires.

Harry Kane a d’ailleurs salué l’impact des paroles de son entraîneur, estimant qu’elles avaient été déterminantes dans la réaction des siens après la pause.

Le message de Tuchel dans les vestiaires

Interrogé sur le contenu de son intervention, Tuchel a expliqué : « Je leur ai dit que même en cas de défaite, mon avis sur le travail accompli au cours des dix-sept derniers jours ne changerait pas, mais qu’il fallait jouer à notre manière. »

Il a ajouté dans des déclarations à la chaîne britannique « ITV » : « Nous étions trop occupés à protéger le score. Nous nous sommes retrouvés à défendre avec près de sept joueurs, et pourtant, nous n’avons pas défendu correctement. Si le score ne tourne pas en notre faveur, il faut perdre en jouant selon notre style. J’ai simplement tenté de les inciter à attaquer et à faire preuve de courage. »

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Critiques sur la première mi-temps et éloges pour la réaction

L’entraîneur allemand a reconnu que la prestation de son équipe avant la pause n’avait pas été convaincante, expliquant : « Nous étions un peu tendus, nous avons pris des décisions trop prudentes et nous avions tendance à faire des passes en retrait plutôt que d’aller de l’avant. Nous avons eu du mal à trouver le bon rythme et nous n’avons pas eu suffisamment confiance pour exploiter les espaces. »

Il a ajouté : « Les statistiques montrent que nous n’avons remporté que 33 % des duels au sol en première période, contre 73 % en seconde. Même sans le ballon, notre engagement et notre intensité n’étaient pas au niveau requis. »

Il a toutefois salué la réaction de son groupe après la mi-temps : « J’ai beaucoup apprécié la réponse des joueurs après la pause. Le match était chargé en émotions et en tensions, et il nous a fallu un certain temps pour trouver le bon état d’esprit. »

Bellingham : « Nous n’avions pas besoin de crier »

Jude Bellingham a offert à l’équipe d’Angleterre le meilleur début possible en deuxième mi-temps en inscrivant le troisième but à peine deux minutes après la reprise, mettant ainsi son équipe sur la voie de la victoire.

Interrogé sur le discours de Tuchel à la mi-temps, la star du Real Madrid a expliqué : « Il ne s’agissait pas de crier ou de créer une ambiance dramatique dans les vestiaires, mais c’était exactement ce dont l’équipe avait besoin. »

Il a ajouté : « Nous avons un groupe mature, composé de grands leaders, et tout le monde savait quel niveau nous devions atteindre. Ce début de seconde mi-temps en force nous a offert une occasion idéale de prendre le contrôle du match et de remporter la victoire. »