Mohamed Salah n'a pas eu besoin de disputer son premier match avec Trabzonspor pour adresser son message aux supporters, puisqu'il l'a fait dès sa première apparition sous le maillot du club, en choisissant un numéro de maillot inhabituel, mais qui revêt une signification dépassant le football pour les habitants de la ville turque.

Des photos et des vidéos publiées mercredi par le compte officiel de Trabzonspor ont montré Salah vêtu du maillot du club à l'intérieur de l'avion en direction de la Turquie, en vue de passer sa visite médicale et de signer son contrat officiel, arborant le numéro 61 dans le dos.

Le choix du numéro a suscité de nombreuses interrogations, d'autant que le capitaine de la sélection égyptienne a porté le maillot numéro 11 tout au long de ses années à Liverpool, avant qu'il n'apparaisse que le numéro 61 représente un symbole historique de la ville de Trabzon, puisqu'il renvoie au code de la province dans le système des plaques d'immatriculation turc.

Au fil des années, le numéro s'est transformé en l'un des symboles les plus marquants de l'identité et de l'appartenance dans la ville, et il est devenu présent dans les noms des boutiques et des comptes sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, le maillot de Trabzonspor portant le numéro 61 jouit d'un statut particulier parmi les supporters du club.

Le club turc a immortalisé le voyage de Salah vers la Turquie par une vidéo, dans laquelle le joueur a adressé un message aux supporters en déclarant : « Trabzon, êtes-vous prêts ? Je suis ici, à bientôt. Où que nous soyons, Trabzon est là. »

Des rapports précédents avaient laissé entendre que Salah porterait le maillot numéro 11, mais les photos officielles ont tranché le débat et confirmé son choix du numéro 61, une décision qui traduit un attachement symbolique à la ville dès l'instant de son arrivée.

Salah, âgé de 34 ans, vit une nouvelle expérience avec Trabzonspor après son transfert libre, à la suite de la fin de son contrat avec Liverpool.

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