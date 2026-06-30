Le secret d’un arrêt légendaire… Ahmed Shobair décrypte le « génie » de Yassine Bounou lors des tirs au but

Le journaliste égyptien Ahmed Shubair a rendu hommage au gardien marocain Yassine Bounou après sa performance décisive qui a permis aux Lions de l’Atlas de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Le Maroc s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après avoir battu les Pays-Bas aux tirs au but (3-2), à l’issue d’un match nul (1-1) après le temps réglementaire et les prolongations, tôt ce mardi matin au stade de Monterrey, au Mexique, lors des 32es de finale.

Face aux Pays-Bas, le gardien a entamé la séance de tirs au but de manière conventionnelle, avant de remarquer que les tireurs néerlandais visaient majoritairement les coins hauts. Il a alors ajusté sa stratégie en cours de série.

Il s’est alors mis à bouger sans cesse sur sa ligne, à montrer des angles avec ses mains et à modifier l’écart de ses pieds, avant de se figer au moment du tir de Krensio Somerville et de repousser la balle d’une seule main, l’un des gestes marquants de la compétition.

Cette parade spectaculaire a fait sensation et a été commentée par de nombreux journaux internationaux, experts et analystes.

De son côté, Shobeir, l’ancien gardien de l’Al-Ahly, a commenté sur son compte « X » : « Bono étudie bien ses adversaires, et tous les gardiens font de même ; le monde a beaucoup changé. le joueur vise la lucarne droite ; peu importe où le gardien plonge et quelle que soit sa détente, il ne l’atteindra pas. Il applique une tactique consistant à se déplacer sur la ligne sans plonger, ce qui donne l’impression que l’arrêt est facile. »

Et de conclure : « Au vu du niveau du Maroc face aux Pays-Bas, je suis convaincu que l’équipe battra le Canada et, avec un peu de chance, atteindra les quarts de finale de la Coupe du monde. »







