L'équipe de France a fait match nul (1-1) face à son hôte italien au Stade de France, ce vendredi, dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

Selon le réseau statistique « Opta », la France n'est pas parvenue à s'imposer après avoir ouvert le score, et ce pour la première fois dans un match officiel depuis septembre 2024, lorsqu'elle s'était inclinée face à cette même Italie (1-3), malgré son avance grâce à un but de Bradley Barcola après seulement 13 secondes.

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La première période s'était achevée sur un match nul vierge. Dès le début de la seconde mi-temps, Michael Olise a ouvert le score pour la France à la 55e minute, sur un coup franc joué court à son intention par Rayan Cherki, qu'il a frappé du pied gauche, le ballon venant heurter la barre transversale avant de rentrer dans les cages.

Mais la réponse italienne est arrivée 13 minutes plus tard, lorsque Bastoni a profité d'une grossière erreur de Lucas Da Cunha, qui a mal contrôlé une passe de Rabiot. Le défenseur de la Squadra Azzurra a récupéré le ballon dans une position avancée et a filé vers les buts pour tromper le gardien Mike Maignan.

Bastoni a ainsi porté son total à deux buts dans cette édition de la Ligue des nations, après avoir inscrit le but de l'avance face à la Turquie quelques jours plus tôt, lors de la victoire de l'Italie (4-1).

Avec ce match nul, la France porte son total à 7 points et occupe la tête du groupe 1, devant la Belgique, deuxième avec 6 points, et l'Italie, troisième avec 4 points, tandis que la Turquie ferme la marche sans le moindre point.