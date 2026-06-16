La police espagnole a interpellé un jeune supporter de l’Atlético de Madrid, soupçonné d’avoir proféré des insultes racistes à l’encontre de l’attaquant brésilien Vinícius Júnior, joueur du Real Madrid, avant la rencontre face au FC Barcelone au stade Metropolitano de Madrid.

Les faits remontent au 14 avril, avant le quart de finale de la Ligue des champions.

Les images, captées par une chaîne de télévision brésilienne et relayées sur les réseaux sociaux, ont été diffusées par le quotidien espagnol AS.

Selon la même source, le suspect, qui portait un maillot de l’Atlético, aurait proféré des insultes racistes telles que « chimpanzé » et « singe » à l’encontre du joueur du Real Madrid, qui ne participait pas à la rencontre.

Une enquête a été ouverte par les forces de l’ordre pour poursuivre l’auteur de ces propos.

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Le suspect, un homme de 27 ans, a été identifié par les services de renseignement de la police nationale de Madrid et de Valence, ont confirmé les autorités à l’origine de l’information relayée par le journal Mundo Deportivo.