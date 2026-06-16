Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduit par

Le scénario se répète pour Vinícius : un nouveau suspect a été interpellé par la police

Vinicius Junior
Atlético Madrid vs FC Barcelone
Atlético Madrid
FC Barcelone
Ligue des Champions
Brésil vs Haïti
Brésil
Haïti
Coupe du monde
Real Madrid
Brésil
Espagne
Haïti
É.-U.

Un incident sans rapport avec les matchs du Real !

La police espagnole a interpellé un jeune supporter de l’Atlético de Madrid, soupçonné d’avoir proféré des insultes racistes à l’encontre de l’attaquant brésilien Vinícius Júnior, joueur du Real Madrid, avant la rencontre face au FC Barcelone au stade Metropolitano de Madrid.

Les faits remontent au 14 avril, avant le quart de finale de la Ligue des champions.

Les images, captées par une chaîne de télévision brésilienne et relayées sur les réseaux sociaux, ont été diffusées par le quotidien espagnol AS.

Selon la même source, le suspect, qui portait un maillot de l’Atlético, aurait proféré des insultes racistes telles que « chimpanzé » et « singe » à l’encontre du joueur du Real Madrid, qui ne participait pas à la rencontre.

Une enquête a été ouverte par les forces de l’ordre pour poursuivre l’auteur de ces propos.

Coupe du monde
Brésil crest
Brésil
BRÉ
Haïti crest
Haïti
HAI

Lire aussi : Vidéo : Ni Messi ni Ronaldo… Pogba désigne le meilleur joueur du monde

Le suspect, un homme de 27 ans, a été identifié par les services de renseignement de la police nationale de Madrid et de Valence, ont confirmé les autorités à l’origine de l’information relayée par le journal Mundo Deportivo.

Publicité