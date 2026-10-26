L'Atlético Madrid a infligé une gifle retentissante aux géants d'Europe, et l'a annoncé haut et fort : l'Argentin Julian Alvarez n'est pas à vendre lors du prochain mercato hivernal de janvier.

Le site TEAMtalk a révélé que la direction des Rojiblancos a notifié à Arsenal, au Paris Saint-Germain et même au joueur lui-même qu'il ne serait pas autorisé à partir au cours de la saison en cours, mettant ainsi fin à des mois de course et de spéculations.

Un été de course qui s'achève sur une déception

Arsenal a passé la majeure partie de l'été à suivre de près la situation d'Alvarez au stade Wanda Metropolitano, dans un climat d'incertitude qui entourait l'avenir de la star de l'Atlético Madrid, laquelle manifestait une grande envie de partir.

La destination préférée du joueur était claire : le FC Barcelone. Mais l'Atlético Madrid est resté ferme sur sa position, refusant catégoriquement l'idée de le vendre à son rival catalan direct.

Malgré ce refus catégorique opposé au Barça, le club espagnol a fait preuve d'une ouverture surprenante vis-à-vis d'Arsenal. Des discussions secrètes ont eu lieu à Londres avec le directeur sportif du club, Andrea Berta, au cours desquelles la formation anglaise a exploré la possibilité de ramener le champion du monde en Angleterre.

Arsenal a maintenu un contact permanent avec les agents du joueur, tout en sachant que le FC Barcelone restait le premier choix d'Alvarez. Et même si l'idée d'un transfert dans le nord de Londres était sur la table, l'attaquant n'a pas poussé avec force pour la concrétiser durant l'été.

Arsenal a d'ailleurs poursuivi ses échanges avec l'entourage du joueur même après la fermeture du mercato, dans l'espoir qu'il se montre plus ouvert à l'approche du mois de janvier. Ce qui semblait effectivement se concrétiser, Alvarez devenant plus réceptif à l'idée de partir vers une autre destination, ce qui a donné un coup de boost moral à l'équipe de Mikel Arteta et l'a placée en tête des clubs candidats à sa signature.

Qu'en est-il de Gyökeres et de Kvaratskhelia ?

Cette décision représente un revers de taille pour Arsenal, qui devra désormais chercher une autre voie pour renforcer son attaque. Et bien que l'intérêt du club pour Alvarez reste intact, toute démarche sera reportée à l'été.

Cette situation a des répercussions directes sur l'avenir de Viktor Gyökeres, puisqu'il semble que tout départ éventuel ne sera désormais envisagé qu'au cours de l'été.

Quant au Paris Saint-Germain, qui a longtemps manifesté un intérêt de longue date pour l'Argentin, il a lui aussi dû se résoudre à accepter la réalité. Malgré la blessure de sa star Khvicha Kvaratskhelia, qui a mis un terme à sa saison, des sources internes au club parisien affirment que Luis Enrique ne souhaite absolument pas recruter un joueur dans le seul but de fournir un remplaçant temporaire au Géorgien, ce qui signifie que la position de Paris n'aurait pas changé, même en l'absence de Kvara.



