Le scénario Diaz se répète : l'équipe féminine du Maroc perd son billet pour la finale africaine à la manière des hommes

Des scènes douloureuses se sont répétées pour le football marocain à domicile, après que les Lionnes de l'Atlas ont laissé filer leur billet pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2026 face au Cameroun, à la suite d'une défaite aux tirs au but 1-3, la rencontre s'étant achevée sur un match nul et vierge.

Le scénario de cette défaite a ravivé le souvenir de ce qui était arrivé à la sélection marocaine masculine en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, disputée elle aussi au Maroc et qui s'était conclue par une défaite du Maroc face au Sénégal 0-1.

Comme ce fut le cas pour la sélection première en finale continentale, le coup marocain est survenu à un moment fatidique : Fatima Tagnaout a obtenu une véritable occasion de sceller la qualification à la 118e minute, soit deux minutes seulement avant le recours aux tirs au but, après que l'arbitre eut accordé un penalty, mais la joueuse marocaine l'a manqué, arrêté par la gardienne camerounaise Michelle Béhina.

La scène était similaire à ce qui s'était produit en finale de la Coupe d'Afrique des Nations masculine au début de cette année, lorsque Brahim Díaz avait manqué un penalty à un moment fatidique du match face au Sénégal, orientant la confrontation vers un scénario qui s'était soldé par la défaite de la sélection marocaine.

La gardienne camerounaise ne s'est pas contentée d'arrêter le penalty : elle s'est muée en héroïne absolue des tirs au but, réussissant à en repousser trois, pour conduire le Cameroun à une victoire 3-1 et décrocher son billet pour la finale.

Ainsi s'est envolé le rêve du Maroc de disputer une troisième finale consécutive de la Coupe d'Afrique des Nations féminine, après avoir atteint la finale des éditions 2022 et 2024, perdues respectivement face à l'Afrique du Sud et au Nigeria.

Cette défaite contraint également la sélection marocaine à se contenter de disputer la troisième place, alors qu'elle ambitionnait de profiter de l'organisation du tournoi sur son sol pour remporter le titre pour la première fois.

Maroc-Algérie : une deuxième confrontation dans le tournoi

La sélection marocaine affrontera son homologue algérienne lors du match pour la troisième place, une confrontation qui sera la deuxième entre les deux équipes dans cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2026.

Les deux sélections s'étaient déjà rencontrées en phase de groupes, où la sélection marocaine avait tranché la confrontation en sa faveur sur le score de 1-0.

Les Lionnes de l'Atlas cherchent à retrouver rapidement leur équilibre après cette élimination douloureuse face au Cameroun, tandis que l'Algérie cherche à prendre sa revanche après sa précédente défaite face au pays hôte, et à terminer sa participation au tournoi à la troisième place.

Le Cameroun poursuit ses surprises

La sélection camerounaise avait atteint la finale après l'une des plus grandes surprises du tournoi, en écartant en quart de finale le Nigeria, détenteur du record du nombre de titres de la compétition.

La sélection nigériane a remporté la Coupe d'Afrique des Nations féminine à 10 reprises sur les 13 éditions depuis le lancement de la compétition en 1998, ce qui fait de son élimination par le Cameroun un immense exploit pour les Lionnes Indomptables.

Par la suite, le Cameroun a réussi à franchir l'obstacle marocain, se retrouvant à une marche seulement du sacre continental.

Le Malawi écrit l'histoire face à l'Algérie

Dans l'autre demi-finale, le Malawi a continué d'écrire l'histoire en s'imposant face à l'Algérie 3-1, atteignant la finale pour la première fois de son histoire.

Le Malawi a profité de sa supériorité numérique après l'expulsion d'une joueuse algérienne, pour inscrire deux buts durant la première période par l'intermédiaire des sœurs Tabitha Chawinga et Temwa Chawinga.

L'Algérie a réussi à réduire l'écart durant la seconde période grâce à Ikram Adjabi à la 60e minute, mais Tabitha Chawinga est revenue à la 76e minute pour inscrire son deuxième but dans le match et le troisième de sa sélection, anéantissant les espoirs de retour de l'Algérie.

Avec cet exploit, le Malawi est devenu la première sélection, à l'exception de l'édition inaugurale de 1998, à atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminine lors de sa première participation au tournoi.

Une finale entre le Cameroun et le Malawi

Le Cameroun a rendez-vous avec le Malawi lors de la finale, prévue dimanche prochain, une confrontation qui réunit une sélection dotée d'une grande histoire et d'une grande expérience dans le tournoi et une autre qui vit le meilleur exploit de son histoire continentale.