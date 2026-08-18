Le scénario de l'aéroport ne s'est pas répété : intrusion et manifestations massives dans le fief du PAOK

Les coulisses du club grec du PAOK ont connu des développements rapides et des manifestations massives de supporters : plusieurs fans de l'équipe ont fait irruption dans le stade « Toumba », l'antre du club, réclamant une rencontre avec son propriétaire, l'homme d'affaires Ivan Savvidis, à la suite de l'accord de la direction pour vendre la star de l'équipe première, Giannis Konstantelias, au club allemand du Borussia Dortmund.

Konstantelias (23 ans) est l'un des plus illustres produits de l'académie du club grec : depuis sa promotion en équipe première en 2021, il a inscrit 44 buts et délivré 26 passes décisives en 190 matches. Le jeune meneur de jeu a également mené son équipe au doublé Championnat de Grèce et Coupe de Grèce, et l'a conduite en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence il y a deux ans.

Malgré cette immense popularité auprès des supporters, le PAOK a conclu un accord avec le Borussia Dortmund prévoyant sa vente pour une somme proche de 22 millions de livres sterling. L'international grec signe un contrat de cinq ans assorti d'un salaire annuel de 2,6 millions de livres sterling. L'accord comprend des bonus supplémentaires pouvant atteindre 5 millions de livres sterling, ainsi qu'un pourcentage de 17,5 % conservé par le PAOK sur une future revente du joueur, ce qui ferait de Konstantelias la vente la plus chère de l'histoire du club en cas de déclenchement de ces bonus.

Mais ce transfert a déclenché une colère immense chez les supporters : environ 400 fans se sont rassemblés dimanche devant le stade « Toumba », tandis qu'un groupe parmi eux a fait irruption dans les bureaux administratifs du club à l'intérieur du stade pour réclamer des explications directes au propriétaire Ivan Savvidis (67 ans), dans une ultime tentative de le dissuader de vendre le joueur à Dortmund, qui entretient une relation étroite avec le club de l'Aris, le rival traditionnel du PAOK, selon le journal britannique « The Sun ».

Ces développements brûlants interviennent après le départ cet été de l'entraîneur roumain Razvan Lucescu, le technicien le plus titré de l'histoire du club, après avoir mené le PAOK à deux titres de champion et deux Coupes en sept ans passés en deux périodes distinctes.

Ces événements rappellent le fameux épisode impliquant le propriétaire du club il y a huit ans, lorsqu'il avait fait irruption sur la pelouse du stade « Toumba » armé d'un pistolet à la ceinture lors d'un match au sommet contre l'AEK Athènes, pour protester contre l'annulation d'un but de son équipe pour hors-jeu. Cette crise s'était soldée par une interdiction de stade de trois ans, une amende de 87 000 livres sterling, ainsi qu'un retrait de trois points au PAOK et une amende de 55 000 livres sterling infligée au club, ce qui avait coûté à l'équipe le titre de champion en 2018.

À son arrivée à l'aéroport de Dortmund, Konstantelias a rencontré l'un des supporters, qui a établi avec lui un appel vidéo en direct avec les fans rassemblés au stade « Toumba », où le joueur leur a lui-même expliqué que la décision de partir résultait de son souhait personnel.

Il convient de rappeler que le jeune meneur de jeu était proche d'un départ au cours des deux dernières années : son nom avait été associé à un transfert au Red Bull Salzbourg en 2024, et il était sur le point de rejoindre Stuttgart l'an dernier pour 15 millions de livres sterling, plus plusieurs millions supplémentaires en bonus, mais Savvidis avait annulé le transfert au dernier moment en réponse à la pression des supporters. Les rapports indiquent même qu'il lui aurait ordonné de revenir de l'aéroport avant de monter dans l'avion à destination de l'Allemagne. Cela avait alors conduit à la prolongation de son contrat jusqu'en 2029 avec un salaire plus élevé, assortie d'un « accord d'honneur » stipulant que le propriétaire du club ne s'opposerait pas à son départ si le joueur exprimait un souhait explicite en ce sens.