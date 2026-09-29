Manchester City fait face à un avenir incertain après avoir été reconnu coupable par une commission indépendante de la Premier League des 130 chefs d'accusation retenus contre lui. Bien que la direction de City continue de clamer son innocence et affirme qu'elle se défendra vigoureusement en faisant appel des décisions, les répercussions possibles restent ouvertes à toutes les hypothèses.

Une série de sanctions sévères a été évoquée, allant d'une amende financière colossale au retrait des trois titres de Premier League remportés par le club durant la période d'enquête, jusqu'à un important retrait de points qui garantirait sa relégation inévitable en deuxième division, le « Championship ».

Mais l'option la plus effrayante à l'étude par la ligue est l'exclusion définitive et totale de l'élite, selon le journal britannique The Sun.

Le casse-tête juridique : qui accueillera City ?

C'est là que résident les complications logistiques et juridiques susceptibles de transformer la sanction en un chaos total. Après son exclusion de la Premier League, Manchester City serait contraint de déposer une nouvelle demande d'adhésion pour rejoindre l'English Football League (EFL).

La décision reviendrait alors entièrement à l'EFL, qui déterminerait son sort : l'intégrera-t-elle au Championship ? Le fera-t-elle chuter en League One ? Ou en League Two ? Elle dispose même du droit légal de rejeter catégoriquement sa demande, une option hautement improbable mais qui reste sur la table.

En cas de refus historique de la part de l'EFL, il ne resterait plus à City qu'une dernière option, choquante : déposer une demande d'adhésion à la National League, au cinquième échelon, c'est-à-dire le championnat amateur.

La différence entre le retrait de points et l'exclusion

La différence fondamentale entre les deux sanctions réside dans le sort de la saison en cours. Le retrait de points maintiendrait la saison en vigueur pour City, même si la relégation était inévitable, et le club saurait qu'il ne descendrait que d'une seule division.

L'exclusion, en revanche, surtout si elle était appliquée en plein milieu de saison, provoquerait un chaos logistique sans précédent, le club ne pouvant disputer ses matchs contre les équipes de l'élite et se retrouvant dans l'attente, sans aucune compétition, jusqu'au début de la nouvelle saison.

Soriano prévient : le combat ne s'arrêtera pas

De son côté, la direction de Manchester City ne semble pas prête à baisser les bras facilement. Lors d'un discours surprise prononcé par le directeur général du club, Ferran Soriano, devant un groupe de présidents de clubs de football européens au sommet de Copenhague, il a adressé un message de défi sans équivoque.

Selon des sources présentes à la réunion, Soriano a déclaré vouloir clarifier son opposition totale à la décision de la commission, affirmant que son équipe est confiante de gagner l'affaire au bout du compte.

L'Espagnol a ajouté sur un ton ferme : « Il a fallu huit ans pour parvenir à ce résultat, et cela prendra bien plus de temps encore. »

De ses propos, on comprend que le club estime que les accords de confidentialité imposés restreignent sa liberté et l'empêchent d'exposer son affaire à l'opinion publique, mais il demeure absolument convaincu qu'il sera finalement innocenté, et qu'il n'a aucune intention de mettre un terme aux procédures sans un acquittement complet de tous les chefs d'accusation, même si cela devait prendre encore des années.







