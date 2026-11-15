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L'avenir du gardien allemand Marc-André ter Stegen demeure flou à ce jour, ce qui a ouvert la porte aux spéculations quant à son sort à l'issue de la saison en cours.

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Le gardien est prêté par le Barça à l'Ajax, et il réalise une bonne saison. Le club est très satisfait de ses performances remarquables, d'autant qu'il ne lui a pas coûté cher, puisque le Barça prend en charge la majeure partie de son salaire.

La question qui se pose est de savoir ce qui se passera en juin, lorsque la période de prêt prendra fin et qu'il devra retourner au Barça, car il faudra établir des plans pour la saison 2027/28.

« Nous ne sommes qu'en novembre, je ne peux donc pas pronostiquer ce qui se passera cet été », a déclaré le gardien cette semaine dans un entretien accordé au journal « Sport Bild ».

Rien d'étonnant, donc, à ce qu'il ne sache pas ce que l'avenir lui réserve, car la situation sera alors extrêmement complexe.

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Le journal « Marca » rapporte que la première chose à prendre en compte est qu'il ne reste plus qu'une saison à son contrat.

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Son engagement avec le Barça prend fin en juin 2028, ce qui appelle une décision déterminante.

Plusieurs scénarios doivent être étudiés et analysés par la direction sportive, à savoir les suivants :

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Rester au Barça

La première option est complexe, au vu de la saison prochaine, puisque l'équipe dispose déjà de deux gardiens de haut niveau : Joan García et Lewandowski.

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Le contrat de Szczęsny prendra fin et il ne restera pas. Quant à ter Stegen, il n'a pas de place dans le onze de départ, car il est évident pour tout le monde que Joan García est le gardien titulaire incontesté, et si l'Allemand reste, ce sera pour jouer les seconds rôles.

À 34 ans, que ce soit au Barça ou dans toute autre équipe, il ne restera pas sur le banc des remplaçants. C'est une option qui ne plaît ni au club ni au gardien.

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Un nouveau prêt

L'option d'un prêt direct est pratiquement exclue. Il n'est pas logique de le prêter puis de le voir revenir en juin 2028, à l'expiration de son contrat.

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L'option idéale serait de prolonger son contrat au préalable, puis de le prêter, mais cela n'a pas de sens non plus. Le Barça ne souhaite pas prolonger le contrat du joueur en raison de son salaire très élevé, et bien qu'ils ne lui versent pas le même montant, cela resterait très coûteux, surtout qu'il n'entre pas dans les plans de Flick, ni à court ni à long terme.

Vendre le gardien allemand

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Son transfert vers un autre club serait idéal pour le Barça. Obtenir de l'argent de sa vente, et ainsi économiser une partie de son salaire, serait sans aucun doute le scénario idéal pour le club catalan.

La question est : existe-t-il un club prêt à payer les indemnités de transfert, en plus d'assumer son salaire global qui avoisine les 20 millions d'euros ? C'est peu probable, surtout avec la grande volonté du Barça de se séparer de Marc-André.

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Résilier le contrat

Ainsi, tous les indices laissent penser que l'on s'oriente vers la dernière option : la résiliation du contrat. Ce serait la voie la plus logique. Le club devra s'asseoir avec les agents du gardien pour examiner comment résoudre la situation.

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Cela implique de négocier le pourcentage de son salaire auquel le joueur accepte de renoncer en échange de la résiliation de son contrat. C'est exactement ce qu'avait fait Cancelo pour quitter Al-Hilal et rejoindre le Camp Nou.

Il s'agira de négociations complexes en raison de son salaire très élevé, et la clé du succès réside dans les performances de ter Stegen cette saison avec l'Ajax.

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S'il poursuit sur cette lancée, les choses seront facilitées par la présence de clubs intéressés par son recrutement. Et n'oublions pas qu'il est le gardien titulaire de la sélection allemande, et qu'il y a des clubs prêts à investir pour le recruter. Mais le problème surgira si son niveau baisse ou s'il subit une nouvelle blessure.