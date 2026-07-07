Les États-Unis ont été balayés par la Belgique (4-1) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Ce revers a transformé le retour controversé de l’attaquant Fularin Balogun en un scandale sportif et politique, après l’intervention directe du président Donald Trump et de la FIFA, qui ont levé sa suspension à quelques heures du coup d’envoi.

Selon plusieurs médias, la FIFA aurait cédé à des pressions de la Maison Blanche sur son président, Gianni Infantino, dans une première historique qui a suscité une vague d’indignation et des accusations de favoritisme.

Sur le terrain, la Belgique a rapidement dissipé tout suspense : Charles De Ketelaere a ouvert le score dès la première période, avant d’inscrire un doublé en début de seconde. Hans Vanaken a ensuite profité d’une erreur grossière de Matt Frese, puis Romelu Lukaku a scellé l’issue de la rencontre dans le temps additionnel, malgré l’égalisation temporaire des États-Unis juste avant la mi-temps.

Quant à Balugon, au centre des polémiques depuis plusieurs jours, il n’a eu aucun impact notable, démontrant que la décision la plus controversée de l’histoire du tournoi était vaine et jetait une ombre sinistre sur l’intégrité de la compétition.

En conférence de presse, l’entraîneur Mauricio Pochettino a assumé cet échec en déclarant : « Nous n’avons pas montré notre véritable niveau. La Belgique était la meilleure équipe, et nous n’avons pas besoin d’inventer des excuses », refusant de se retrancher derrière la polémique politique.

Il a par ailleurs défendu sa position en déclarant : « À quoi servent les insultes et les menaces ? Mon rôle est d’entraîner l’équipe, et si la commission de discipline autorise Balugon à jouer, il n’y a pas de problème », avant d’ajouter : « Je suis déçu par toutes ces discussions sur la politique et les manipulations, mais cela n’excuse en rien notre mauvaise performance. »

Cette élimination cuisante revêt une triple dimension : sportive, avec une sortie prématurée ; politique, avec la révélation d’ingérences extérieures ; et éthique, avec l’entachage de l’image du tournoi, dans un dossier qui pourrait hanter Trump et la FIFA pendant longtemps.