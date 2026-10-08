Après la victoire 3-0 de la Nati contre la Macédoine du Nord, le défenseur central de l’Inter Milan avait d’abord été interrogé sur le scandale financier de son ex-club Manchester City. Les Skyblues ont récemment été reconnus coupables sur 115 chefs d’accusation pour la période allant de 2009 à 2018. Si le club, qui a depuis fait appel, n’obtient pas gain de cause sur le plan juridique, de lourdes sanctions sont à craindre, jusqu’à une relégation forcée, et un retrait de titres est également envisageable.

« Je suis encore en contact avec quelques joueurs, mais je n’en sais pas plus que vous. (…) On nous a dit de rester calmes, qu’ils avaient tout sous contrôle, qu’il ne s’était rien passé de grave. Je fais confiance aux dirigeants de ManCity sur le fait que ce soit vrai », a d’abord déclaré Akanji, avant d’ajouter : « J’espère que je ne vais pas perdre mes titres. Ce serait un peu dommage. Mais moi aussi, je ne vois tout cela que dans les infos. »

Les titres d’Akanji ne sont toutefois pas menacés. Ce n’est qu’en 2022, soit environ quatre ans après la fin de la période pour laquelle City avait écopé d’un verdict de culpabilité, qu’il avait quitté le Borussia Dortmund pour Manchester. Interrogé à ce sujet, le joueur de 31 ans s’est montré cryptique et a lui-même évoqué l’affaire des vaccins autour de Granit Xhaka et Breel Embolo. « Qui sait ce qu’ils vont encore trouver ? Vous continuez bien, vous aussi, à chercher des histoires liées au Covid qui se sont passées il y a cinq ans », a-t-il lancé sèchement en direction des journalistes.

Reste à savoir si Akanji voulait ainsi laisser entendre que les deux affaires pourraient devenir encore plus importantes qu’elles ne le sont déjà, ou s’il s’agissait simplement d’une formulation maladroite : cela relève bien sûr de la pure spéculation. Mais l’ancien joueur de Dortmund ne semble manifestement pas en être certain lui-même.

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Embolo et Xhaka ont falsifié des certificats de vaccination : quelles conséquences ?

Il y a quelques années, Embolo et Xhaka s’étaient procuré de faux justificatifs de vaccination contre le Covid et avaient ensuite été exclus de la sélection nationale pour une durée indéterminée. Selon les médias suisses, Embolo se serait procuré les certificats en question par l’intermédiaire d’un membre des « Hells Angels ».

Selon ces informations, le parquet de Bâle a émis, le 25 novembre 2025, une ordonnance pénale contre l’attaquant d’Atlanta United pour incitation répétée à la falsification de documents. Embolo avait alors écopé d’une « peine pécuniaire avec sursis » de 20 jours-amende de 3 000 francs.

Quelques jours plus tôt, Xhaka avait lui aussi reconnu l’acquisition d’un certificat. Il avait alors été « fortement déstabilisé » et nourri de « grandes inquiétudes ».

« J’éprouvais une profonde méfiance à l’égard du vaccin et j’étais habité par la peur et l’incertitude », a-t-il écrit dans un communiqué : « Dans cet état émotionnel agité, j’ai acquis une attestation de vaccination au lieu de clarifier mes questions en suspens par la voie prévue. » Il a qualifié cela d’« erreur » : il allait « assumer la responsabilité » et coopérer « pleinement » dans le cadre de l’enquête. Le parquet du canton de Lucerne enquête.