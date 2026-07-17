Le scandale des paris frappe les grands clubs… Une vague d'arrestations touche des responsables de Galatasaray et de Beşiktaş

Les autorités turques ont ouvert un nouveau chapitre dans le plus grand scandale qui secoue le football turc, après avoir arrêté vendredi 17 responsables de clubs de la ligue, dans le cadre d'enquêtes approfondies sur les paris illégaux et la manipulation des résultats des matchs.

Les interpellations ont eu lieu lors de perquisitions simultanées menées par les forces de sécurité à Istanbul et dans neuf autres provinces, à la suite d’une analyse minutieuse des données des plateformes de paris légales couvrant la période 2020-2026.

Selon l’agence officielle Anatolie, reprise par la presse turque, les investigations ont montré que ces derniers avaient placé des paris alors qu’ils occupaient des fonctions officielles au sein de leurs clubs.

Quatre dirigeants des deux géants stambouliotes, Galatasaray et Beşiktaş, figurent parmi les personnes interpellées, tandis que deux autres suspects sont toujours recherchés.

Dans un communiqué ferme publié sur la plateforme « X », le ministre turc de la Justice, Yılmaz Tunç, a réaffirmé la détermination des autorités à poursuivre sans relâche leur lutte.

Il a déclaré : « Nous poursuivons avec détermination notre lutte contre les paris illégaux, la violence dans le sport, le trucage de résultats et les revenus issus de la criminalité… Nous traiterons avec fermeté toute structure, relation ou action qui soulève des soupçons, sape l’esprit sportif et remet en cause l’intégrité du football. »

Les premières révélations remontent à octobre dernier, lorsque la Fédération turque de football a surpris l’opinion en dévoilant l’implication d’un grand nombre d’arbitres dans des paris sur des matchs. L’enquête s’est ensuite élargie aux joueurs et aux dirigeants de clubs de première division : des centaines d’entre eux ont été traduits devant la commission de discipline, tandis que des dizaines font l’objet de poursuites pénales.

Cette crise éclate à un moment délicat et porte un coup dur à l’essor du football turc, qui avait retrouvé de l’élan grâce à la qualification de l’équipe nationale pour la Coupe du monde après 24 ans d’absence, avant d’être éliminée dès la phase de groupes.