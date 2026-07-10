Le scandale Alimani fait capoter l’accord… La colère catalane met le feu aux négociations autour d’Alvarez

Le dossier du transfert de l’attaquant argentin Julián Álvarez, attendu du côté du FC Barcelone, connaît actuellement une trêve. Les deux clubs et le joueur ont convenu de geler toute démarche officielle jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2026. Le Barça, déterminé à boucler l’opération phare de l’été, prépare un assaut final.

Selon le journal catalan Sport, le Barça préparerait une offre finale de 130 millions d’euros, considérant ce montant comme le plafond de ses capacités financières et comme une évaluation juste du joueur et des besoins de l’Atlético, excluant toute majoration à 150 millions.

Alvarez a clairement fait part de son souhait de rejoindre le Barça, tandis que le président Joan Laporta, soucieux de ne pas compromettre la situation du club, a évité d’alimenter les spéculations lors de sa dernière intervention médiatique, tout en confirmant que l’offre demeurait valable et que les discussions se poursuivaient à l’abri des regards.

Un premier point de friction est apparu dès les premiers contacts entre les deux clubs : un profond mécontentement règne au Barça à l’égard de Mateo Alemany, directeur du football professionnel de l’Atlético, car celui-ci n’a pas immédiatement informé Enrique Cerezo ni Miguel Ángel Gil Marín de la première offre, ce qui a poussé Laporta à prendre personnellement les commandes des négociations et à ouvrir une ligne directe avec le président des Rojiblancos.

Les deux présidents ont convenu de garder un canal de discussion direct pour débloquer ce dossier complexe, malgré la position publique de fermeté affichée par l’Atlético.

Ce report s’inscrit dans une logique stratégique : le Barça sait que l’Atlético ne lâchera pas un joueur clé sans avoir d’abord trouvé un remplaçant de premier plan, Le Barça leur accorde donc un délai pour agir sur le marché des transferts, espérant que les conditions seront plus favorables après la Coupe du monde.

L’intérêt présumé du Real Madrid n’a pas modifié les plans barcelonais : au Camp Nou, on voit dans ces manœuvres une tentative de compliquer les discussions et de faire monter les enchères, sans réelle chance que l’attaquant rejoigne son rival historique.

Le Barça s’appuie aussi sur la volonté personnelle d’Álvarez, convaincu que l’Argentin privilégie le projet sportif de Hansi Flick et que, s’il quitte l’Atlético cet été, sa seule destination sera Barcelone.