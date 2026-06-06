Le SC Braga a officialisé une offre de 5 millions d'euros auprès du SC Heerenveen, selon Fabrizio Romano, dans l'espoir de recruter Marcus Linday.

Reste à savoir si cette somme suffira à convaincre les Néerlandais, d’autant que Transfermarkt évalue le joueur à 5 millions d’euros et que son contrat court jusqu’en milieu d’année 2029.

Heerenveen pourrait donc espérer un montant de transfert plus élevé. Selon Romano, les négociations ont débuté cette semaine.

Recruté en janvier 2025 pour 1,7 million d’euros auprès du club suédois Vasteras SK, il s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable et a disputé pratiquement tous les matchs la saison dernière.

Braga manifeste donc désormais son intérêt. Reste à savoir si Linday est lui-même partant pour ce transfert. À son arrivée en Frise, il y a un an et demi, le joueur avait déjà fait savoir qu’il privilégiait un environnement où il se sentait bien. Il aurait alors pu choisir Feyenoord, le FC Twente ou le Club de Bruges, mais il avait penché pour Heerenveen.

« Il est vrai qu’il y a eu des contacts avec de grands clubs », avait-il alors déclaré au Leeuwarder Courant. « Mais je ne voulais aller qu’à Heerenveen. Heerenveen jouit d’une bonne réputation en Suède. »