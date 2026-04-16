Le SC Fribourg s’est aussi imposé en Espagne et se qualifie aisément pour les demi-finales de l’Europa League

Le SC Fribourg s'est aisément qualifié pour les demi-finales de l'Europa League. Jeudi soir, les Allemands se sont imposés 3-1 sur la pelouse du Celta de Vigo, après avoir déjà remporté le match aller 3-0 à domicile une semaine plus tôt. En demi-finale, Fribourg affrontera le Real Betis ou le SC Braga.

Battus sèchement une semaine plus tôt, les Galiciens espéraient renverser la vapeur à Balaídos. Contre toute attente, les locaux n’ont jamais réussi à se projeter vers l’avant et n’ont cadré aucun tir avant la pause. Ils avaient pourtant commencé pied au plancher, contraignant Philipp Treu à repousser in extremis une tentative de Ferran Jutglà.

Les Allemands, eux non plus, ne se sont pas créés une multitude d’occasions, mais ils ont fait preuve d’une efficacité clinique : deux tirs cadrés, deux buts, et une pause atteinte avec un avantage confortable.

Le premier but, splendide, est né d’une longue ouverture depuis l’arrière, remise de la tête par Jordy Makengo avant que Igor Matanovic ne reprenne le ballon en volée à une vingtaine de mètres : 0-1. L’arbitre a d’abord signalé un hors-jeu, mais la VAR a finalement validé la réalisation.

Quelques minutes plus tard, le 0-2 est tombé : le Celta a perdu le ballon dans sa moitié de terrain, Jan-Niklas Beste a servi Yuito Suzuki, et le Japonais a marqué en décochant une frappe déviée par la jambe de Marcos Alonso.

Après la pause, Fribourg a continué à marquer. Johan Manzambi a vu son tir repoussé sur la ligne après une belle action, mais Suzuki a tout de même trouvé le chemin des filets : 0-3. Peu après, Derry Scherhant a également touché le poteau.

En toute fin de match, les Allemands ont légèrement levé le pied. Fer López et Jones El-Abdellaoui ont alors eu l’occasion de réduire le score, sans succès. Williot Swedberg a finalement sauvé l’honneur d’une belle tête suite à une longue ouverture depuis l’arrière : 1-3.