Jeudi soir, le SC Braga s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa grâce à une remontée éclatante. Les Portugais se sont imposés 4-2 à Séville face au Real Betis après avoir été menés 2-0. Le match aller s’était soldé par un 1-1 la semaine dernière. En demi-finale, ils affronteront le SC Fribourg, qui a éliminé le Celta Vigo plus tôt dans la journée.

Avant la rencontre, le Betis avait déjà reçu un coup de pouce : Isco faisait son retour dans le groupe après plusieurs mois d’absence pour une blessure à la cheville. Le milieu de terrain espagnol a naturellement débuté sur le banc.

Les Andalous, avec Sofyan Amrabat au coup d’envoi, ont immédiatement imposé leur rythme. Ils ont multiplié les occasions, mais Antony et Cucho Hernández n’ont pas réussi à conclure. Le premier a tout de même ouvert le score dès la 13^e minute, en reprenant de la tête un centre d’Abde Ezzalzouli.

Peu après, Ezzalzouli a lui-même doublé la mise en reprenant un centre à ras de terre de Pablo Fornals. Quelques minutes plus tard, l’attaquant marocain semblait même inscrire le troisième but en contre-attaque, mais celui-ci était refusé pour hors-jeu.

Peu en vue jusqu’alors, les Portugais ont toutefois réduit le score juste avant la mi-temps : Pau Víctor a expédié une belle volée, quelques secondes après la blessure simultanée de Marc Bartra et Diego Llorente, victimes d’un choc malencontreux.

Ce but a redonné confiance à Braga, qui a ensuite dominé après la pause. Carvalho a égalisé de la tête sur coup franc (2-2), puis Ricardo Horta a transformé un penalty après une faute d’Amrabat sur Demir Ege Tiknaz : 2-3.

Les Andalous, incapables de réagir, ont ensuite encaissé le coup de grâce à un quart d’heure de la fin : Jean-Baptiste Gorby a repris de volée un centre repoussé de la tête pour fixer le score final à 2-4.